Budescu a plecat la arabi!

Constantin Budescu a plecat spre Arabia Saudită unde va efectua vizita medicală după care va semna un angajament cu Al Shabab, echipă pregătită de Marius Șumudică. FCSB va primi în schimbul mijlocașului în vârstă de 29 de ani 2,5 milioane de euro, iar „Sărmăluță” va primi un milion de euro pe sezon.

La plecarea spre Arabia Saudită, Constantin Budescu a ținut să prrecizeze că nu a avut niciun conflict cu tehnicianul vicecampioanei, Nicolae Dică însă a lăsat să se înțeleagă că acesta este principalul vinovat pentru pierderea titlului.

„Nu am avut nicio relație încordată cu Dică, a fost o relație ok. Eu am spus la momentul acela ce am avut de spus, că nu m-am simțit bine după acele schimbări și atâta tot. Nu ne-am certat sau chestii de genul… Eu am spus și înainte, după primele 5, 6 etape, că o să ne fie greu dacă facem experimente și, din păcate, noi, practic, le-am dat campionatul celor de la CFR, dacă va uitați un pic la meciul de la Iași! Începusem și formasem un grup frumos la Steaua, ne-a lipsit doar campionatul ca totul să fie ok… Dar, sper să-l câștige în sezonul care urmează. Le doresc succes și sper să se califice în grupele Europa League, pentru că acesta este principalul obiectiv, cum am mai spus, după care să câștige și campionatul”, a declarat Cosntantin Budescu.

„Sărmăluță” a vorbit și de relația pe care a avut-o cu Gigi Becali la FCSB.

„Dânsul vorbește multe… Chiar m-am simțit bine în acest an la FCSB, a fost o experiență bună și cred că asta s-a văzut și prin randamentul meu de la echipă. Dacă nu mă simțeam bine, se vedea și în randamentul meu”, a conchis Budescu.