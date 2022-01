“Burlacul” dezvăluie cum l-a ajutat suferința din dragoste să devină celebru. Andi Constantin: “Un an am jelit după ea!”

Andi Constantin a fost „mărul discordiei” pentru două zeci și cinci de pretendente venite să lupte pentru inima celui ce s-a prezentat în fața lumii drept “Burlacul”. Puține știau, însă, ce ascunde în spatele fostei „ispite” de la „Insula Iubirii”, dar și cine este femeia care l-a determinat să devină celebru. CANCAN.RO a aflat în exclusivitate cum a ajuns vedeta Antenei 1 de la suferința în iubire direct pe culmile succesului.

Titlurile obținute la competițiile de bodybuilding nu l-au ferit pe Andi Constantin de eșecurile în iubire, acesta afirmând că prima relație nereușită l-a pus la încercare când avea doar două zeci de ani. Acest episod pare să-i fi i-a smuls multe lacrimi celui ce avea să jongleze ulterior cu reprezentantele sexului frumos chiar într-o emisiune televizată.

“Un an am jelit după ea! Nu am putut trece peste acea despărțire!”

Andi Constantin își descrie prima idilă amoroasă ca fiind una bazată pe dragoste sinceră, fapt ce a îngreunat procesul de recuperare după cea pe care o consideră singura iubire serioasă până la momentul actual: “Prima oară am suferit acum zece ani, adică la două zeci de ani, “my only true love”, am plâns mult. Un an am jelit după ea! Nu am putut trece peste acea despărțire!”, ne-a declarat vedeta.

Al doilea eveniment care acum mai bine de cinci ani a fost perceput drept nefericit de către Andi Constantin, avea să fie și cel ce urma să schimbe cursul vieții pentru fostul culturist.

“ La “Insula Iubirii” am mers datorită unei despărțiri!”

Rampa de lansare pentru Andi Constantin a fost rolul de ispită la “Insula Iubirii”, show-ul care punea la încercare unitatea cuplurilor plecate În Thailanda. Momentul care l-a determinat pe “musculos” să meargă la casting pentru a deveni “Don Juan-ul” din casa fetelor pare să fi fost chiar o femeie, și anume a doua iubită pe care Andi Constantin a avut-o. Dezamăgirea ar fi sădit în acesta dorința de a se răzbuna și a-i demonstra fostei iubite că este demn de sentimentele ei: „A doua oară când am suferit din cauza unei femei a fost acum cinci ani, până să devin celebru. La primul show „Insula” m-am dus datorită unei despărțiri. Nu aș fi făcut asta niciodată, nu m-aș fi dus la un show de televiziune, nu era în aria mea de interes, în schimb ca să trec peste despărțire am îmbrățișat necunoscutul și frica de expunere, imboldul fiind despărțirea. Ne-am împăcat după aceea! E o carte de scris acolo.”, a mai precizat Andi Constantin.

sursă foto: instagram.com