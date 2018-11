Bursucu, distrus de durere! Colegul lui Teo Trandafir a anunțat că a murit: „A plecat dintre noi”

Bursucu se simte un bărbat împlinit alături de logodnica Andreea și fetița lor, pe care au creștinat-o luna trecută. Deși are parte de momente de bucurie, cele de tristețe nu l-au ocolit, nimeni nu a știut că în urmă cu câteva luni, bunica lui a murit. Prezentatorul nu a vrut să arate oamenilor de acasă prin ce suferință trece și a preferat să țină totul secret și să își trăiască durerea alături de familie.

“Sunt foarte calm și mie îmi place să zâmbesc mult, nu-mi place să fiu trist, asta este, cred, o calitate. Nu suport cu tristețea, indiferent dacă am probleme în familie. Acum câteva luni am avut un deces în familie și, practic, bunica, care m-a și crescut, a plecat dintre noi, și la fel, nu am vrut să arăt la televizor, s-arăt oamenilor ce trist e Bursucu’ și ce i s-a întâmplat. Asta este, eu mi-am făcut treaba, m-am dus acasă, nimeni nu știa prin ce trec eu. Nu-mi place să încarc oamenii cu suferința mea. Ok, am și eu momentele mele, poate când sunt supărat, trist”, a mărturisit Bursucu pentru Viva.ro.

Bursucu și-a botezat luna trecută fetița

Andreea și Bursucu și-au botezat luna trecută micuța prințesă, pe Anays-Maria. Prima care a ajuns la biserica în care a fost creștinată fiica prezentatorului TV a fost Teo Trandafir, care a făcut haz în legătură cu acest aspect și s-a filmat în timp ce a împărtășit cu fanii experiența. Imaginile au ajuns pe o rețea de socializare, iar cei care au dat play la înregistrare au auzit-o pe îndrăgita prezentatoare spunând: “Eu am ajuns la biserică la botez, dar nu a venit botezata, nici Botezatu! Practic, am venit doar eu. În fața sfintei biserici, mi-am făcut cruce și aștept să se adune lumea. Vă țin la curent”.

După ceremonia religioasă de botez, Anays-Maria, părinții săi și invitații au încins o petrecere de zile mari pe muzică grecească. Deși, micușa prințesă care s-a creștinat ieri a fost în centrul atenției, și mama ei “a furat” privirile petrecăreților. Andreea, logodnica lui Bursucu, a îmbrăcat o rochie lungă și elegantă de culoare lila, care era prinsă după gât și i-a pus în evidență talia de viepe pe care a reușit să o obțină la nici două luni de când a născut. Adrian Cristea a devenit tată pe 12 iulie.