„Bursucul” a intrat în zodia „X”-ului: „Nu am ce să le reproșez jucătorilor, chiar dacă am făcut 0-0!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat la conferința de presă care a urmat meciului din „Gruia” cu UTA, scor 0-0, că nu are ce le reproșa elevilor săi după acest al patrulea rezultat de egalitate consecutiv din 2022.

„Când ai 5 ocazii mari, trebuie să câștigi meciul. În tur, am câștigat la ei fără să avem ocazii mari, dar acum s-a întors. Știți că după 0-0 eu nu sunt supărat, dar în acest context, mă deranjează. Nu am avut timp să pregătim acest deloc, dar ne gândim la meciul cu Mediaș, care a bătut-o pe UTA, deci vă dați seama ce greu o să ne fie și acolo. Îmi pare rău pentru Neguț, a avut două ocazii rarisime, ar fi fost un debut ca titular frumos. Nu am ce să le reproșez, chiar dacă am făcut 0-0. Avem nevoie de o victorie etapa viitoare, iar după o să avem un ciclu săptămânal. Mi-a plăcut Roger, poate vine acuma, poate vine la vară. Și Braun putea să vină acum, dar urmează să vedem ce discut cu cei din conducere zilele următoare”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj.

În urma acestei remize, ardelenii au rămas pe primul loc cu 61 de puncte, în timp ce UTA se află pe locul 10 cu 32 de puncte.

Program etapa 25 Liga 1

Sepsi OSK – Gaz Metan 2-0

CFR Cluj – UTA Arad 0-0

FC Voluntari – Rapid 0-0

Miercuri, 9 februarie

ora 15:00 Chindia Târgoviște – FC Argeș

ora 17:30 CS Mioveni – Farul Constanța

ora 19:55 Academica Clinceni – FCSB

Joi, 10 februarie

ora 17:00 „U” Craiova 1948 – FC Botoșani

ora 19:55 Dinamo – Universitatea Craiova

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 25 19 4 2 37-13 61

2 FCSB 24 15 7 2 46-22 52

3 FC Voluntari 25 12 7 6 28-21 43

4 FC Botoșani 24 10 11 3 27-20 41

5 Universitatea Craiova 24 10 6 8 39-27 36

6 Farul Constanța 23 10 5 8 26-16 35

7 Rapid 25 8 11 6 28-24 35

8 FC Argeș 24 10 4 10 21-20 34

9 Sepsi OSK 25 7 11 7 26-21 32

10 UTA Arad 25 7 11 7 19-17 32

11 Chindia Târgoviște 24 6 9 9 15-16 27

12 CS Mioveni 24 6 8 9 16-28 26

13 Gaz Metan Mediaș 25 6 6 13 20-31 24

14 „U” Craiova 1948 24 5 8 11 20-26 23

15 Dinamo 24 3 3 18 16-52 12

16 Academica Clinceni 23 2 5 16 15-42 11