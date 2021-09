„Bursucul” atac la Șumudică după eșecul de la Jablonec: „Încerc să repar ce a fost făcut greşit înainte!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj a pus eșecul din această seară din Cehia cu JAblonec, scor 1-0, meci disputat în cadrul primei runde a grupei D din Conference League, pe seama pregătirii slabe făcute de Marius Șumudică,

„Eu sunt mulţumit, am început excelent jocul. Dominam, jucam bine, dar a venit acel gol şi chiar nu am înţeles ce a fost acolo, trebuie să revăd faza. Iar când iei roşu şi apoi imediat penalty nu este uşor. Dar echipa a reacţionat excelent, a jucat foarte bine, chiar nu mai ţin minte o ocazie a lor după gol. Spiritul a fost bun, dar, din păcate, norocul nu poţi să îl antrenezi. Eu am venit la CFR să scot maximum, dar din păcate pentru mine am avut ghinion în aceste două meciuri cu doi adversari foarte puternici (n.r. FC Botoşani şi FK Jablonec). Judecat voi fi, dar nu am început eu pregătirea, nu am început eu transferurile. Eu am venit să ajut. Nu pot să mă transform dintr-un antrenor de succes într-unul care nu ştie ce face aşa repede. E imposibil să ai un impact rapid. Edi Iordănescu la FCSB a pierdut primul meci cu 4-1, iar în al doilea făcut egal, a câştigat abia în al treilea. Reghecampf la fel… Deci nu poţi să ai un impact aşa rapid, iar antrenorul a fost schimbat pentru un motiv. Eu acum încerc să repar ce a fost făcut greşit înainte”, a declarat Dan Petrescu la Pro X după meciul din Cehia.

Unicul gol al partidei Jablonec – CFR Cluj a fost macat de Vaclav Pilar (min.52), acesta transformând un penalty acordat după un henț a lui Camora, căpitanul CFR-ului fiind eliminat după intervenția sa.