„Bursucul” continuă aventura în Gruia: „Dan Petrescu are parte de încrederea conducerii!”

Dan Petrescu va continua aventura pe banca CFR Cluj. Anunțul a fost făcut de gruparea din Gruia, care, printr-un comunicat oficial, a ținut să lăurească situația tehnicianului.

„În urma ultimelor speculaţii apărute în mass-media cu privire la posibila schimbare de pe banca tehnică a antrenorului echipei noastre, clubul CFR Cluj doreşte să facă anumite precizări. Dan Petrescu are parte de încrederea conducerii clubului şi rămâne în continuare antrenorul echipei CFR Cluj. Tehnicianul echipei noastre a avut o discuţie cu patronul clubului, una bazată pe maturitate şi respect, iar scopul ambelor părţi s-a dovedit a fi, aşa cum era de aşteptat, unul comun: acela de a avea continuitate pe banca tehnică şi de a avea rezultate importante. Rămânem o familie unită, aşa cum am fost mereu, iar pentru asta avem nevoie ca şi suporterii să fie în continuare alături de jucători, dar şi de staff-ul tehnic, pentru că doar împreună vom reuşi să obţinem rezultate importante, aşa cum am făcut-o mereu în ultimii ani”, se arată în comunicatul de presă semnat de conducerea clubului CFR Cluj.

După 11 etape, CFR Cluj ocupă poziţia a 4-a în clasamentul SuperLigii, cu 6 victorii şi 3 înfrângeri, având două meciuri mai puţin, restanțele cu FC Hermannstadt și FCSB, ambele în deplasare.

La reluarea campionatului, SuperLiga fiind întreruptă în această perioadă pentru acțiunile loturilor naționale, CFR Cluj va primi pe teren propriu vizita celor de la Petrolul.