„Bursucul” îl scoate pe Istvan Kovacs vinovat pentru eșecul din derby: „Nu se dă roşu la un asemenea meci!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a pus tunurile pe arbitrul Istvan Kovacs după eșecul din Gruia cu FCSB, scor 1-0, rezultat care a relansat lupta la titlu.

„Bursucul” l-a acuzat pe centralul din Carei pentru eliminarea fundaşului Mateo Susic din minutul 43 deși fautul acestuia asupra lui Darius Olaru a fost atât de dur încât mijlocașul „roș-albaștrilor” nu a mai putut continua jocul, mergând direct la spital în urma intervenției croatului asupra sa. au dat lovitura în al doilea mitan.

„Am văzut un cartonaş roşu în viaţa mea aşa, într-un meci aşa de important unde se decide titlul. Nu înţeleg cum poţi să dai un cartonaş roşu la o asemenea fază, este incredibil. Noi am primit faulturi de astea 100 în campionat şi maxim a fost galben. N-ai cum să influenţezi un rezultat cu asemenea decizie şi a stricat meciul, părerea mea. Arbitrul a lăsat azi 5 minute de prelungire şi cu 10 secunde înainte de 95 a fluierat. Nu mi se pare corect. Petrila scapă singur cu portarul şi după un minut fluieră henţ: ‘Stai, bă, că n-a fost nici henţ. Lasă-ne să scăpăm şi noi cu portarul’. Nu aveam voie să dăm gol. Sunt lucruri care m-au supărat şi sunt lucruri decisive în istoria unei echipe şi într-un an greu pentru noi, în care am muncit foarte mult, să pierdem într-un asemenea fel. Un egal era just azi. Pot să fiu suspendat, nesuspendat, nu mă interesează. Nu se dă roşu la un asemenea meci. În România dacă se pune presiune pe arbitru… cine a pus presiune a câştigat, bravo lor. Noi tăcem din gură şi vedem cum suntem trataţi. Dacă noi în deplasare o să primim vreun roşu vreodată, atunci eu mă voi lăsa de antrenorat… adversarul să ia roşu. La noi nu se întâmplă, nici penalty, nici roşu. Arbitrul a fost influenţat de declaraţiile de dinaintea meciului”, a declarat Dan Petrescu, după CFR – FCSB 0-1.

Victoriile pe care FCSB și Universitatea Craiova le-au obținut în această rundă în deplasare cu CFR Cluj, scor 1-0 și Farul, scor 3-0, au relansat lupta la titlu în Liga 1.

În urma rezultatelor consemnate în etapa a V-a din play-off, pe primul loc a rămas CFR Cluj cu 45 de puncte, urmată de FCSB cu 43 de puncte și Universitatea Craiova cu 39 de puncte. Pe ultimele trei locuri din „top 6” se află FC Voluntari (30 puncte), Farul (28 puncte) și FC Argeș (27 puncte).