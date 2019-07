„Bursucul” încrezător în continuare în calificare: „Sperăm să întoarcem scorul!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj s-a arăta nemulțumit de înfrângerea pe care elevii săi au suferit-o la Astana în manșa tur a primului tur preliminar al Champions League cu scorul de 1-0. Tehnicianul a spus că dacă elevii săi nu și-ar fi bătut joc de ocazii, altul ar fi fost rezultatul.

„Astana este o echipă în formă, pentru noi a fost extrem de dificil, am jucat doar o partidă cu miză până acum. Am văzut jucători buni, mi-a plăcut Dorin Rotariu, Tomasov e un jucător fantastic, Mayevsky este foarte util. Astana are jucători foarte buni în ofensivă. Ceea ce contează este rezultatul de pe tabelă! Păcat, dacă am fi marcat în prima repriză, când am avut o ocazie mare, soarta meciului ar fi fost alta”, a declarat Dan Petrescu. „Bursucul” s-a arătat însă încrezător în șansele elevilor săi de a întoarce rezultatul în returul de peste o săptămână din Gruia.

„Vom încerca tot posibilul să facem un meci mare în retur. Să vedem în ce formă vom fi, mai avem un meci de campionat între timp. Oricum, Astana este favorită, 1-0 este un rezultat excelent pentru ei. Noi sperăm să întoarcem scorul, trebuie să dăm goluri”, a conchis Dan Petrescu.

Campioana CFR Cluj a cedat ieri la limită duelul manșa tur de pe terenul kazahilor cu scorul de 1-0 (0-0), unicul gol al confruntării fiind marcat de către Postnikov în urma unui corner în minutul 68.

Returul dintre CFR Cluj și Astana din primul tur prleiminar al Champions League va avea loc miercuri, 17 iulie de la ora 21:00 în Gruia.