„Bursucul”, nemulțumit și la 6-0!

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la Pitești cu FC Argeș, că succesul la scor de tenis, 6-0, nu va avea nicio valoare dacă băieții săi nu vor câștiga campionatul.

„În fotbal se întâmplă să ai și perioade mai rele, nu că n-am avut cea mai bună formă, dar am luat un gol în minutul 96 la Craiova, cu FCSB roșu și autogol și se stricase tot ce am făcut bun, eu nu mai eram bun antrenor. N-a fost niciun declic, ne-am antrenat bine. N-am câștigat nimic din păcate, avem 92 de puncte și nu putem sărbători. Punctele au fost făcute, dar au fost luate. Degeaba am bătut cu 6-0 dacă nu luăm trofeul. Aș fi vrut să rămână Craiova în luptă, sper să se concentreze cu FCSB, pentru că ar avea șanse mari la locul doi”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj.

Program etapa a VIII-a play-off Liga 1

Farul – FC Voluntari 1-1

FC Argeș – CFR Cluj 0-6

Duminică, 8 mai

ora 19:30 Universitatea – FCSB

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 54 puncte

2 FCSB – 49 puncte

3 Universitatea Craiova – 45 puncte

4 FC Voluntari – 31 puncte *)

5 Farul – 29 puncte

6 FC Argeș – 27 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte