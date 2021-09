„Bursucul” revine la CFR cu ambiții mari: „Planul este să câștigăm titlul!”

Dan Petrescu este oficial noul antrenor principal al CFR Cluj.

„Suntem bucuroşi să vă anunţăm că Dan Petrescu este noul antrenor al echipei CFR 1907 Cluj!”, se arată într-un comunicat al ardelenilor.

„Bursucul” a câştigat trei din ultimele patru titluri de campioană ale echipei din Gruia, care în sezonul trecut a fost condusă spre titlu de alt tehnician, Edward Iordănescu și susține că a venit pentru a face performanță și pe plan internațional.

„Planul este să câștigăm titlul, iar în acest an va fi foarte greu. În Europa vrem să ajungem cât mai departe, dacă este posibil în grupele Champions League sau Europa League. În Conference League vrem să ajungem cât mai departe și să câștigăm cât mai multe meciuri. Nu am un obiectiv în contract pentru Conference League. Eu cu patronul echipei mă înțeleg extraordinar. Chiar dacă am semnat azi, noi eram înțeleși cu contractul, era clar. N-au fost așa mult clauze cum s-a scris în ziar. Contractul nu era gata înainte să plece Șumudică, exclus! Am mai semnat pe 3 ani și în alte părți, dar aici mă simt ca acasă. M-am întors din cauza patronului, simplu! Mereu a fost alături de mine, n-am avut niciun patron în cariera mea care să fie alături de mine în tot ce fac. N-aș vrea să vorbesc despre trecut, n-ar fi corect să vorbesc despre antrenorul precedent. N-aș vrea să vorbesc despre lot și despre jucători, joi o să am o conferință de presă. N-ar fi corect să vorbesc în presă despre jucători. Nu fac nimic de capul meu, iar patronul face totul doar cu mine. Voi decide împreună cu patronul ce președinte va veni și ce jucători vom aduce. Se negociază cu cineva pentru postul de președinte, este un nume mare în fotbalul românesc, sper să-l aducem”, a declarat Dan Petrescu, într-o intervenție Digi Sport Special.

Dan Petrescu preia CFR Cluj de pe primul loc, campioana având maxim de puncte, după șapte etape. Marea rivală, FCSB, se află pe locul 8 la 12 puncte, „roș-albaștrii” având nevoie de o minune pentru a cuceri titlul.