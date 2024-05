Doliu în lumea filmului! Bernard Hill, celebrul actor din Titanic, a murit

Doliu la Hollywood! Actorul care a interpretat rolul căpitanului în Titanic, producție premiată cu Oscar, s-a stins din viață. Bernard Hill avea 79 de ani.

Bernard Hill, celebru pentru interpretările sale din pelicule precum Titanic și seria Stăpânul Inelelor, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Actorul Bernard Hill s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, relatează jurnaliștii de la BBC.

În anul 1997, în celebra producție Titanic, Hill a jucat rolul căpitanului Edward Smith. De asemenea, a jucat rolul regelui Théoden în trilogia Stăpânul Inelelor.

Prima sa apariție notabilă a fost în rolul lui Yosser Hughes, în drama Boys from the Blackstuff.

Lou Coulson, agentul său, a confirmat pentru jurnaliștii de la BBC News că actorul a încetat din viață în primele ore ale dimineții. Se așteaptă în curând o declarație din partea familiei sale.

BBC i-a adus un ultim omagiu lui Bernard Hill. Acesta s-a stins din viață la 79 de ani

Lindsay Salt, regizorul BBC Drama, i-a adus un omagiu actorului.

„Bernard Hill a deschis un drum pe ecran, iar cariera sa de lungă durată, plină de roluri iconice și remarcabile este o dovadă a talentului său incredibil. De la Boys from the Blackstuff, la Wolf Hall, The Responder și multe altele, ne simțim cu adevărat onorați că am lucrat cu Bernard la BBC. Gândurile noastre sunt la cei dragi în acest moment trist”, a declarat acesta.

Hill a fost adorat de cinefili pentru prestațiile sale din trilogia epopeică regizată de Peter Jackson, Stăpânul Inelelor.

A apărut în cel de-al doilea film, The Two Towers din 2002, și a revenit în franciză pentru The Return Of The King din 2003, care a fost laureat cu 11 premii Oscar.

Într-o carieră extinsă de decenii, a interpretat diverse roluri, inclusiv în serialul BBC din 1976 I, Claudius, în filmul Gandhi din 1982, Shirley Valentine din 1989, Regele Scorpion din 2002 și Valkyrie cu Tom Cruise din 2008.

