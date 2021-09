„Bursucul” se mulțumește și cu puțin în Cehia: „Dacă am obţine un egal, nu ne-am supăra!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că s-ar mulțumi și cu o remiză în disputa pe care elevii săi o vor susține joi de la ora 22:00 în Cehia cu Jablonec, meci contând pentru runda de debut a fazei grupelor din Conference League.

„Jucăm în deplasare şi este important să obţinem un rezultat pozitiv. Oricine îşi doreşte să câştige un meci, aşa şi noi. Dar dacă am obţine un egal, nu ne-am supăra. Însă e clar că nu intrăm pe teren gândindu-ne la egal. Am văzut aproape toate meciurile lor din acest sezon şi ştiu că au o echipă foarte bine organizată şi un antrenor cu experienţă, care e în funcţie din 2018. Mai rar în Europa găseşti un antrenor în funcţie de trei ani şi jumătate. Jablonec are cinci jucători care au evoluat în naţionala Cehiei şi unul care joacă în naţionala Slovaciei. Nu am descoperit prea multe puncte slabe la ei, să fii pe locul trei în Cehia e un rezultat mare. Pentru că în opinia mea campionatul Cehiei este mult peste cel din România. Aşa cum naţionala Cehiei este în mult peste naţionala României. Aşa că deşi campioana României joacă împotriva locului 3 din Cehia, cred că avantajul este mai mult de partea lor”, a declarat Dan Petrescu.

Tehnicianul a precizat că pentru acest meci se confruntă cu ceva probleme de lot și a pus accidentările din tabăra campioanei pe seama programului încărcat din acest debut de sezon.

„Sunt multe probleme de lot. Jucătorii vor da sigur sută la sută, însă nu ştiu cum se simt ei fizic. Iar la problemele care au fost la echipă şi sunt în continuare… şi nu ştiu cine va rezista 90 de minute la intensitatea pe care o au cei de la Jablonec. Au fost foarte multe meciuri pe care CFR le-a jucat în ultima perioadă şi se simte. Jablonec cred că nu are nicio accidentare, nicio problemă şi e clar că este în avantaj”, a conchis „Bursucul”.

Partida Jablonec- CFR Cluj, meci contând pentru prima etapă a Grupei D din Conference League, va avea loc joi, de la ora 22:00, duelul fiind în direct pe Pro TV.