„Bursucul” se teme de moldoveni: „ Toate meciurile cu Botoşani au fost foarte echilibrate!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că se teme de meciul din Moldova cu FC Botoșani, joc care va reprezenta debutul său official în acest mandate pe banca ardelenilor.

Temerea „Bursucului” pleacă de la problemele medicale apărute în rândul jucătorilor săi în urma convocărilor la echipele naţionale, opinând că formaţia sa a ieşit „în pierdere”.

„Niciun meci de fotbal nu mai e uşor, putem da multe exemple. Prima oară când am început cariera la CFR tot la Botoşani am început şi tot meci greu am avut. Toate meciurile cu Botoşani au fost foarte echilibrate. Din păcate nu suntem într-o situaţie bună pentru că au fost meciurile de la naţională şi CFR a ieşit în pierdere. Cred că e singura echipă care a avut doi jucători accidentaţi, mă refer la Alibec şi la Susic, plus că alţi doi jucători s-au accidentat în antrenamente, Omrani şi Graovac. Sunt foarte îngrijorat şi foarte supărat că deja patru jucători nu pot participa la meciuri, jucători importanţi. În primul rând atacanţii, care câştigă meciuri. Sunt convins că cerinţele sunt foarte mari în continuare la CFR, aşa a fost mereu. Sunt îngrijorat în momentul ăsta. Alibec se ştie că o lună, la Susic 2-3 săptămâni, Graovac cel puţin la fel, la Omrani sperăm cea mai uşoară accidentare, poate, eu ştiu, o săptămână”, a declarat Dan Petrescu.

FC Botoșani – CFR Cluj, meci contând pentru runda a VIII-a a Ligii 1, va avea loc astăzi de la ora 21:00, duelul urmând a fi transmis de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Program etapa a VIII-a Liga 1

CS Mioveni – Chindia Târgovişte 0-1

UTA Arad – Rapid 2-2

Sâmbătă, 11 septembrie

ora 18:00 FC Argeș – „U” Craiova 1948

ora 21:00 FC Botoşani – CFR Cluj

Duminică, 12 septembrie

ora 18:15 Gaz Metan Mediaş – FC Voluntari

ora 21:00 FCSB – Dinamo Bucureşti

Luni, 13 septembrie

ora 18:00 Farul Constanţa – Academica Clinceni

ora 21:00 Universitatea Craiova – Sepsi OSK