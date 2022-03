„Bursucul”, veșnic nemulțumit: „Nu sunt de acord că se înjumătățesc punctele!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, și-a arătat din nou nemulțumirea la finalul partidei câștigate de elevii săi cu Dinamo, scor 4-1, că nu este de acord cu înjumătățirea punctelor.

„Am început meciul de la 0-1. Indiferent cu cine joci, când începi așa e destul de greu. Dinamo e echipă care se apără, închide culoarele și trage de timp. E normal să facă așa ceva. Ne-am făcut viața grea singuri și înseamnă că nu am fost mental pregătiți bine de la început, cu toate că am avut multe ședințe cu ei. Am avut noroc că am egalat înainte de pauză și a fost acea eliminare. Singurul lucru pozitiv din prima repriză e golul lui Deac. N-am vrut să schimb înainte de pauză ca să nu fac probleme în lot. Cei care au ieșit nu sunt vinovați, pentru că toată echipa a fost sub nivel în prima repriză. Aș fi făcut opt schimbări la pauză, dar nu am avut cum. Ar fi trebuit să îi schimb pe toți. La CFR și când câștigi și când faci egal și când pierzi e presiune și o resimți 100%. Avem cinci victorii la rând, dar din păcate vine tăierea de capete, adică de puncte. Nu sunt de acord că se înjumătățesc punctele. A fost cel mai bun sezon, dar n-am câștigam nimic. E posibil orice în play-off și mă aștept să avem 10 meciuri la limită, pe viață și pe moarte”, a declarat Dan Petrescu.

În urma victoriei cu Dinamo, CFR Cluj a terminat campionatul ccu 76 de puncte, liderul urmând a intra în play-off cu 38 de puncte, cu șapte mai multe decât FCSB care s-a impus la limită cu FC Voluntari, scor 1-0, terminând „regularul” cu 62 de puncte (n.r. bucureștenii vor intra în play-off cu 31 de puncte).