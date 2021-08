Busu, omul bun la toate! Ce atribuții a avut în 16 ani de televiziune. „Eu am făcut de toate în PRO TV, absolut de toate

În fiecare zi, mulți români așteaptă ca Busu să le spună cum este vreme. Florin Busuioc aduce vești despre prognoza meteo de aproape 16 ani de zile, însă puți știu că de-a lungul timpului responsabilitățile sale de la Pro Tv au fost vaste, acesta ocupându-se și de multe alte lucruri.

Florin Busuioc are 59 de ani, o carieră impresionantă în actorie, iar de peste 15 ani de zile prezintă rubrica Meteo de la Pro TV. De-a lungul timpului, acesta nu a rămas doar la prognoza meteo, ci în cadrul postului de televiziune în care activează a avut mult mai multe responsabilități.

Într-un interviu recent, Busu a declar că a făcut de toate la Pro Tv. De la rubrica meteo, la dublaje de desene animate, la scris scenarii și texte, pare că Busu a fost un adevărat stâlp pentru postul de televiziune.

„Eu am făcut de toate în PRO TV, absolut de toate. Am fost la dublaje de desene animate la început, după care am fost voice over, după care am scris texte pentru alți prezentatori, după care am scris formate de emisiuni pentru alți prezentatori, după care am prezentat emisiuni… am făcut de toate, absolut tot ce se putea face într-o televiziune, am făcut.”, a declarat Florin Busuioc, pentru ciao.ro.

Busu, rămâne pe baricade

Deși are în spate o carieră vastă, Busu nici nu se gândește la pensie. Vedeta Pro Tv a mărturisită că nu are de gând să renunțe la muncă. În ceea ce privește teatrul este sigur că o să rămână pe scenă încă mulți ani și sper că la fel se vor întâmpla lucrurile și la Pro Tv.

„Eu nu cred că voi ieși vreodată la pensie cu totul, adică teatrul n-o să-l las niciodată și asta, Slavă Domnului, pentru că roluri de bătrâni există în teatru și pot să joc și după 65 de ani. Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici… că poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară. Sunt ceva ani, vreo 15-16 ani de Pro TV… Eu trag nădejde să rămân cât mai mult în povestea asta și să nu fie nevoie să mă retrag”, a mai spus Busu.

