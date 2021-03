Ca la cursele de Formula 1! Cu ce viteză a fost prins un tânăr care gonea pe stradă mai ceva ca Schumacher

Atunci când crezi că nimic nu te mai poate surprinde, iată că există situații care mai de care mai inedite. Un tânăr de 21 de ani din Vrancea a fost surprins de radar, în judeţul Buzău, conducând cu 251 de kilometri pe oră.

Întâmplarea s-a produs pe DN2E85, în afara localităţii Racoviţeni, iar tânărul prins cu 251 de km/oră conducea un Audi A6. Potrivit informațiilor din presă, tânărul a trecut de un radar și a considerat că poate să-i dea „talpă”, așa că a fost prins de un alt radar, conducând mai ceva ca Schumacher. În fața oamenilor legii, tânărul nu a avut nicio scuză pentru viteza cu care conducea. Şoferul teribilist a fost amendat cu 2.900 de lei şi i-a fost reţinut permisul pentru 90 de zile.

Bancuri amuzante despre amenzi

– Care este diferenţa taxe şi amenzi?

– O amendă este o taxă pentru ceea ce ai făcut greşit. O taxă este o amendă pentru ceea ce ai făcut bine.

– Stimați colegi, fondurile din amenzi au scăzut drastic, așa că… la treabă! Dați amendă pentru orice!

Cu ordinul proaspăt în memorie, un polițist stătea în mijlocul străzii așteptând victima. Apare un jeep și își spune în gând: “A! Ăsta sigur are bani!”. Îl controlează… toate actele în regulă, mașina nu avea nimic, șoferul nu era băut. “Mă, nu pot să îl las să plece așa”, se gândește agentul și începe un test:

– Domnule șofer, am o întrebare pentru dumneavoastră: noaptea, sunteți pe șosea și din față se apropie o lumină… Ce e?

– O motocicletă, domnu’ polițist.

– Răspuns evaziv! Poate să fie o Honda, poate să fie o Yamaha… Amendă! Mai am o întrebare pentru dumneavoastră: sunteți pe drum noaptea și din față se apropie două luminițe… Ce să fie?

– O mașină, dom’ polițist.

– Răspuns evaziv! Poate să fie o Dacie, poate să fie un Mercedes… Amendă!

– Dom’ politist, pot să vă pun și eu o întrebare? Cum stați dumneavoastră așa, în post, noaptea, vedeți că trece strada o femeie în fustă scurtă, pe tocuri, cu o țigară în mână, machiată ca dracu’… Ce e?

– Haideți, dom’ le… o curvă, normal!

– Răspuns evaziv! Poate să fie mă-ta, poate să fie nevastă-ta!

Amenzi:

– pentru chemare fală a serviciului de pompieri: 100 lei;

– apel fals pentru intervenția polițiștilor: 200 lei;

– pentru chemarea falsă a ambulanței: 300 lei;

– dacă chemați pompierii, poliția și salvarea, există reduceri de 50%.