Ca să uite de problemele de la FCSB, Gigi Becali s-a apucat de grădinărit. Discuție virală cu Giovani Becali „peste gard”

Gigi Becali este recunoscut pentru temperamentul său vulcanic, implicarea sa la FCSB provocându-i mari bătăi de cap în ultimii ani. În afara fotbalului, latifundiarul din Pipera are o nouă mare pasiune, și anume grădinăritul. Totul a fost dezvăluit chiar de vărul său, Giovani Becali.

De când a devenit finanțatorul FCSB-ului, Gigi Becali a demonstrat că este extrem de ambițios, orice eșec al echipei sale provocându-i mari neplăceri. În ciuda temperamentului său vulcanic, latifundiarul din Pipera este foarte liniștit în viața privată, credința ajutându-l să-și găsească mereu echilibrul interior.

Gigi Becali este recunoscut pentru pioșenia sa, el neratând nicio ocazie de a vorbi despre Dumnezeu. Se pare însă, că latifundiarul din Pipera mai are și alte pasiuni de care se ocupă în timpul liber.

Vărul său, Giovani Becali, a dezvăluit că finanțatorul FCSB dedică tot mai mult timp grădinăritului, activitate care îl liniștește foarte mult. Recent, cei doi au purtat o discuție în care Gigi Becali i-a explicat vărului său cum reușește să doarmă fără ajutorul vreunei pastile. Mai exact, înainte să adoarmă, el se gândește ce mutări urmează să mai facă la FCSB, iar acest lucru are asupra sa efectul unui somnifer.

„Vrei să-ţi spun ceva? Gigi nu are altă activitate decât biserica, curtea lui, familia lui. Îl aud la gard când vorbeşte: «Bagă pompa, fă aia, curăţă aia». Stă cu oamenii toată ziua în grădină.

În afară de asta ce face? Merge la biserică, stă două ore pe zi, face rugăciuni. Doarme două-trei ore la prânz. Are un somn… Alaltăieri am vorbit cu el despre un jucător si m-a ţinut jumătate de oră. L-am simţit că are voce de somn. «Ai dormit?». Zice: «Da, vreo două-trei ore».

Şi eu iau pastile ca să adorm… Îl întreb: «Cum faci?». «Cum fac, Giovani: uit de draci, că dracii…». Mie îmi vine toată viaţa înainte şi d-aia nu adorm aşa de uşor. Eu iau o pastilă subţirică, mă ameţeşte şi dorm.

«Băi, Giovani, dracii nu te lasă să dormi. Şi la mine vin, dar ştii ce fac? Îi las deoparte. Mă gândesc ce altă preocupare am: ia să-l bag pe Coman acolo, pe ăla acolo, pe ăla acolo, şi dracii dispar. Şi dorm şapte-opt ore». Bravo, mă. Fiecare om are apucăturile lui. Ce vrei să faci?”, a povestit Giovani Becali, la Orange TV.

