Ce relație au, acum, Gigi Becali și Victor Pițurcă. Dezvăluirea făcută de Dumitru Dragomir

Lucrurile au început să se răcească între Gigi Becali și Victor Pițurcă în 2004, când fostul selecționer pleca de la Steaua. La acea vreme, despărțirea antrenorului de echipă s-ar fi produs din cauza faptului că finanțatorul roș-albaștrilor a încercat să se bage peste tehnician și să dea afară un jucător. Piți nu l-a iertat nici acum pe latifundiarul din Pipera, însă pare să fie de acord cu el în unele privințe.

Gigi Becali și Victor Pițurcă nu au dat uitării anumite situații controversate din trecut și încă sunt în relații reci. Totuși, cunoscutul antrenor pare să-i dea dreptate acum, în anumite privințe, patronului FCSB. Mitică Dragomir a dat detalii neștiute dintr-o conversație pe care ar fi purtat-o cu Piți. Concret, fostul președinte al LPF a dezvăluit că tehnicianul ar fi de acord cu măsurile stricte implementate în vestiarul roș-albaștrilor de către latifundiarul din Pipera. Chiar și așa, relația dintre patronul vicecampioanei și fostul selecționer este, în continuare, distantă.

CITEȘTE ȘI: A PARIAT SAU NU GIGI BECALI PE VICTORIA ECHIPEI SALE? „PĂI VERIFICĂ PRIMA DATĂ!”

„Păi, dacă nu faci ca Gigi ești pa! Bineînțeles că toți antrenorii au făcut ca el! Eu spun că în anumite probleme și Pițurcă a fost de acord cu Gigi! Uite, eu aseară am stat de vorbă cu Pițurcă. Știi ce mi-a zis? «Bă, în multe privințe are dreptate Gigi! În altele nu!». Mi-a zis că în altele nu are dreptate, dar la unele da! Nu vreau să spun.

Lucruri de disciplină, dar nu e bine să le spui și nici pentru fotbaliști. Sunt oameni și ei! Și să îți mai spun o chestie. Sancționăm fotbaliștii care beau o sticlă de vin și astea… În decursul istoriei, cei mai mari fotbaliști ai acestei țări au jucat până la peste 35 de ani cei care au mai băut și un șpriț. A, cei care au băut tării și au băut mult și au pierdut nopți, ăia s-au curățat. Dar îți dau acum exemple de fotbaliști care au fost băutori, reține ce-ți spun, și gagicari! Toate gagicile mureau după ei, dar au avut valoare!”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

CITEȘTE ȘI: ȘUMUDICĂ, APROAPE DE FCSB! ADRIAN MITITELU A DEZVĂLUIT NEGOCIERILE SECRETE PURTATE DE GIGI BECALI

Gigi Becali nu mai vorbește cu Victor Pițurcă, însă chiar și așa, afaceristul i-a luat apărarea la DNA, în dosarul în care antrenorul era implicat din cauza măștilor de protecție: „Eu nu vorbesc cu el, pentru că nu mai am treabă, prietenie, cu el. Nu-i iau apărarea, nici nu am prietenie cu el, dar m-ați întrebat ca persoană publică”.

Din ce cauză s-au certat Gigi Becali și Victor Pițurcă

Gigi Becali a recunoscut, acum ceva vreme, motivul pentru care s-a certat cu Victor Pițurcă. Cei doi nu mai vorbesc de ani buni, după ce omul de afaceri ar fi intervenit peste decizia antrenorului și ar fi vrut să dea afară un jucător. Acest lucru l-a înfuriat pe Piți și a plecat de pe banca echipei patronate de Becali.

„Vreau să vă mai spun ceva ca să rămână stabilit. Singura perioadă în care nu m-am implicat a fost Pițurcă. Atât! Și m-am certat atunci cu el de la un jucător. Totdeauna m-am implicat numai eu. Totdeauna! Nu mai stau să zic cu cine și când, deci totdeauna! În afară de Pițurcă, atât. Eu nu concep ca banii mei să fie comandați de altcineva”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.