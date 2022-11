Cabral Ibacka, adevărul despre show-ul “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: “Sunam la miliție!”

Cabral Ibacka dă tot din…junglă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Simpaticul prezentator al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” întocmește bilanțul unui sezon plină de intrigă, după ce competiția și-a decernat câștigătoarea. Anisia Gafton a fost încoronată regina competiției, după ce i-a devansat în finală pe Giani Kiriță și Levent Sali. Concurenții se schimbă, însă gazda proiectului de la PRO TV rămâne, iar Cabral demonstrează involuntar de ce trustul din Pache Protopopescu îl păstrează de la începuturi.

În nota umoristică tipică, vedeta vorbește despre provocările apărute în desfășurarea filmărilor emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Cabral se declară coechipierul concurenților, pe care încearcă să îi ajute dacă are ocazia, însă profită din plin de titulatura de moderator. Comparativ cu vedetele antamate să se lupte pentru titlul show-ului, Cabral poate petrece timp alături de familie. Atât el cât și partenera Adela Popescu, pe care entertainerul o percepe ca fiind mai mult decât o simplă colegă.

( NU RATA: CE A PĂȚIT CABRAL LA SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI? TOATĂ FAMILIA E AFECTATĂ: “URLĂ DE NEBUNI” )

Cabral, despre relația pe care o are cu Adela Popescu: „Trece de zona de colegi!”

CANCAN.RO: Cabral, cum reușești să nu fii părtinitor? Mă gândesc că la un moment dat te atașezi și tu de unii dintre ei…

Cabral Ibacka: De toți. Ori de toți, ori de niciunul! Treaba e foarte simplă, respect efortul oricărui om, am făcut sport de performanță și atunci când un om în orice fel de domeniu face performanță, luptă pentru a ajunge undeva, cred că trebuie respectat și trebuie apreciat. Deci cumva n-am cum să țin cu nimeni, decât cu toți.

CANCAN.RO: Cum e să ai coprezentatoare o fată, având în vedere că tu ai început cu Bobonete pe vremuri?

Cabral Ibacka: Mihail este un partener foarte bun, reușește să atingă niște zone de-ale comediei și de-ale parteneriatului în prezentare foarte mișto, însă în același timp și Adela are o experiență foarte mare, e foarte bună pe treaba ei.

Mai mult decât atât, sunt prieten și cu ea la fel cum sunt și cu Mihail. Și cumva trece de zona de colegi și intră în zona de prietenie atunci când facem emisiuni împreună.

( CITEȘTE ȘI: CABRAL A FĂCUT ANUNȚUL! CE FACE SOȚIA LUI, ANDREEA IBACKA: „DUPĂ 15 ANI ÎMPREUNĂ MĂ TOT )

„Sunt niște oameni care au intrat de bunăvoie într-un experiment…”

CANCAN.RO: Vorbești zilnic cu familia când ești în Dominicană?

Cabral Ibacka: Când am fost acolo, am avut familiile cu noi, adică Andreea și copiii au venit cu noi, la fel Radu și restul familiei Vâlcan au fost alături de noi. Vorbim zilnic că suntem în aceeași casă. Dar desigur noi am plecat înainte și spre casă am plecat pe etape, prima oară a plecat familia.

CANCAN.RO: Dar nu te simți puțin aiurea că cei din competiție stau acolo înfometați, nu văd cerul liber, tu stai la hotel, îți e bine?! Nu simți nevoia să empatizezi cu ei și să dormi pe jos?

Cabral Ibacka: Simt că sunt niște oameni care au intrat de bunăvoie într-un experiment, e voința și dorința și treaba lor, eu sunt acolo să îi ajut în caz că pot și-n caz că mă lasă regulamentul, mai mult de atât nu am ce să fac. Dacă era cineva ținut cu forța acolo sunam primul la miliție «vedeți că e domnul Alex Bogdan și vrea să plece acasă», dar nu e cazul!

( ACCESEAZĂ ȘI: CABRAL ÎI UIMEȘTE PE ROMÂNI CU DECLARAȚIILE SALE: “FIIND ATÂT DE PROST, NU AI CUM SĂ MĂ COPIEZI!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @cabralibacka