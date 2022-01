Cabral îl amenință pe Pavel Bartoș: “Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine!” De unde a pornit totul

Cabral a avut o reacție inedită după ce Pavel Bartoș a făcut o dezvăluire la care prezentatorul de la “Ce spun românii” nu se aștepta. Când a aflat unde îi sunt ștergătoarele de la mașină, care i-au dispărut în urmă cu zece ani, soțul Andreei Ibacka a reacționat imediat.

În momentul în care a auzit că ștergătoarele de la mașina lui se află în portbagajul mașinii lui Pavel Bartoș, Cabral nu s-a mai putut abține și a trecut la amenințări. În glumă, bineînțeles, cei doi fiind foarte buni prieteni.

“Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine! Ce nenorocit e ăsta! Zece ani au trecut de când m-a nenorocit. Am intrat în mașină, am dat drumul la toate ălea, când am dat drumul la ștergătoare, geamurile au scos sunete ciudate. Lipseau lamelele. Am stat în patru labe să caut sărăciile ălea. Dădeam cu tricoul. Incredibil ce nenorocire de om, mă răzbun eu”, a spus Cabral.

Cum a ajuns Cabral să lucreze în televiziune

Deşi se bucură de un real succes în ceea ce priveşte cariera sa, Cabral povestește faptul că nu și-a dorit să devină prezentator, iar de-a lungul timpului au fost multe castiguri pe care le-a refuzat.

“Nu mi-am dorit, ba chiar am refuzat niște castinguri. Până la urmă, m-am dus, de gura celor apropiați… și am cam rămas. Am început cu „Roata de Rezervă, care era o emisiune auto. Dar apoi am vrut să mă opresc. Și, când m-au invitat cei de la Prima la un casting, m-am dus cu un dosar de oferte de asigurări, pe vremea aia lucram în paralel ca inspector de asigurări. Ei mă întrebau de emisiune… eu îi întrebam de parcul auto!”, a dezvăluit Cabral.

