Dan Negru, reacție neașteptată după conflictul cu Cabral „Am să vă povestesc și cum am fost la un pas să mă bat”

Dan Negru a vrut să clarifice public că nu are nimic de împărțit cu Cabral, după „înțepăturile” dintre ei din online. Vedeta de la Antena 1 a făcut o postare pe Facebook prin care i-a lăudat munca prezentatorului de la Pro Tv.

Dan Negru a menționat că într-o zi le va povesti fanilor săi cum a fost la un pas de bătaie cu Cabral, însă atunci a fost o întâmplare adevărată.

„Văd că s-au ascuțit cuțitele intre mine și Cabral și sunt pline ziarele de «lupta» noastră. Acu’ , serios, e glumă . Mă leagă o amiciție plăcută de Cabral de mulți ani… Am povestit și azi-noapte vreo oră la telefon. Dar n-am povestit niciodată legătura mea cu începuturile show-ului lui… Cabral, pot să spun? Cu câteva săptămâni înainte ca show-ul lui să înceapă la PRO TV, ne-am întâlnit. Avea emoții. Family Feud (Ce spun românii) era un format TV pe care l-a mai încercat și Antena, dar a ieșit o marmeladă. A fost un eșec. Îi era teamă de marmeladă… În 1976 a apărut formatul în America, inventat de Mark Goodson care avea o regulă: «follow the rules». Azi, nimeni n-o face mai bine decât Cabral. Azi, show-ul lui, «Ce spun românii» e de trei ori mai urmărit decât celelalte programe difuzate de Kanal D și Antena la ora aia. O spun cu fairplay pentru că fairplay e tot ce rămâne după noi! Într-o zi am să vă povestesc și cum am fost la un pas să mă bat cu adevărat cu Cabral. Dar asta e altă poveste tot despre fair-play, caractere și moralitate. Altă dată… Și pentru că mi-a plăcut mereu vorba lui Vasile Ghica: «o glumă bună flirtrează, nu-și ridică poalele», «scandalul» dintre noi e o glumă. Nu e ridicat de poale ! (Băăă, și să nu-mi mai spui niciodată Negrule, ai auzit? Te ameninț, bă!) ”, a fost mesajul postat de Dan Negru.

Cabral i-a comentat prezentatorului la postare: „Prafao te fac! M-am apucat să-mi ascut cuțitul de unt! Păzea!”.

Cum s-a iscat așa zisul conflict

Dan Negru a făcut o postare pe una dintre rețelele de socializare unde a vorbit despre beneficiile ploii, dar a fost destul de acid când a venit vorba despre prezentatoarele rubricii Meteo.

„O spun mereu când plouă: bucurați-vă ! Nu va luați după fufele de la meteo care spun : “din păcate se anunță ploi”. Ploile astea salvează grâul care acum se însămânțează! Cea mai bună perioada de semănat e prima jumătate a lui octombrie. Zilele astea ! Ploaia ne face al doilea mare exportator de cereale după Franța. Ploaia însămânțează speranța. Cu utilaje învechite, cu ferme mici și împărțite, fără irigații, cu un stat care n-a ajutat niciodată agricultura, grâul însămânțat zilele astea are un singur aliat : PLOAIA de breaking news! Bucurați-vă!”, este mesajul postat de vedeta de la Antena 1.

Imediat după, Cabral a făcut o postare pe contul lui, făcând aluzie evidentă la adresa lui Dan Negru, prin faptul că le-a jignit pe fetele de la Meteo.

„Încerc să înțeleg de ce văd mulți oamenii care simt nevoia să se simtă bine cu ei înșiși făcându-i pe alții inferiori. Dacă ei vorbesc despre un asistent de platou… îi zic sclav. Dacă vorbesc despre o colegă ce întâmplător prezintă rubrica Horoscop, Meteo sau mai știu eu ce… se referă la ea ca fiind o fufă. Alții sunt fraieri, jerpeliți sau agarici. Și nu că sunt eu mai cu moț, sunt departe de a fi un exemplu, dar cred că ar fi bine ca cineva, oricine ar fi el, ar atrage atenția asupra chestiei ăsteia. Bre, fiecare are un loc sub soare. Unii sunt șefi, alții… nu sunt. Dar cred că oamenii care-și fac treaba bine, oricare ar fi treaba asta a lor, trebuie respectați. Repet, oricare ar fi treaba lor… dacă și-o fac bine, nu cred că are cineva dreptul să-i desconsidere. Și aici nu e vorba despre cât de bine își fac oamenii treaba. Ci de faptul că e bine pentru toți dacă ne respectăm unii pe ceilalți. Ne fragmentăm mai puțin, chiar dacă nu suntem la fel. Suntem mai uniți, chiar dacă nu gândim întotdeauna la fel. Suntem mai aproape unii de alții… chiar dacă facem lucrurile diferit. Și totul vine dintr-o chestie simplă: respect reciproc. Să avem zi bună. Toți”, a scris Cabral, pe Facebook.