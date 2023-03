Cabral, omul de dincolo de succes! Obstacolele prin care a trecut pentru a ajunge unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV: „Am sudat garduri”

Cabral este astăzi unul dintre cei mai de succes oameni de televiziune din România, dar puțini știu că acestă reușită nu i-a picat din cer. El a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi și a învins obstacolele, în ciuda faptului că nu mulți au crezut în el. Începutul său nu a fost unul roz, iar vedeta Tv a povestit despre greutățile prin care a trecut, pentru a ajunge omul de acum.

Deși mulți îl invidiază pentru cariera sa de succes și multă lume îl ia drept exemplu, viața lui Cabral nu a fost numai lapte și miere. A avut de urmat un drum lung și anevoios pentru a ajunge în punctul în care se află în prezent.

Într-un mesaj motivațional transmis fanilor săi, Cabral a povestit despre începuturile sale modeste și cum a luptat pentru a-și clădi o carieră de succes. A pornit de jos, însă mereu și-a dorit să ajungă pe culmile succesului, iar pentru asta, Cabral a făcut eforturi mari.

(CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Inoke, fiica lui Cabral, nu îi mai acceptă banii: „A fost așa o chestie foarte ciudată”)

Cabral, despre greutățile prin care a trecut: „Am cărat moloz pe șantier”

În cadrul unui mesaj postat pe internet, Cabral și-a dorit să-i motiveze pe cei din jur cu povestea sa de viață.

A fost muncitor pe șantier, paznic de noapte și a avut multe alte slujbe temporare, dar, nu a renunțat niciodată la visul său de a deveni un om de televiziune.

Chiar dacă drumul a fost dificil, Cabral a avut spirit de luptător și o atitudine pozitivă, calități ce i-au permis să continue să lupte pentru visul său. A reușit să se facă remarcat în industria media și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din România, datorită energiei sale pozitive și a abilității de a transmite bucurie și optimism.

„Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc. Am pornit în viață părăsit de tată, la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine.

Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători, niște tâlhari din ăia de la RoSprint… crăpați la încheieturi. Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas”, a transmis Cabral.

în prezent, Cabral este un model pentru mulți tineri din România, care își doresc să urmeze o carieră în televiziune sau în alte domenii.