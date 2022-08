Cabral și Andreea Ibacka vor fi părinți pentru a treia oară?! Numele copilului a fost ales deja

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul româneasc, cei doi fiind căsătoriți de mai bine de 10 ani și având împreună doi copii, o fetiță Namiko și un băiețel, Tiago.

Deși mezinul familiei nu a împlinit încă un an, cei doi se gândesc deja la copilul numărul 3! Pe pagina sa de Facebook, acolo unde este foarte activ și unde fanii apreciază umorul fin al pezentatorului de televiziune, Cabral a făcut un anunț neașteptat.

Soțul Andreei Ibaka visează cu ochii deschiși la venirea pe lume a încă unui copil. Mai precis, vedeta spune că ar fi încântat peste măsură dacă ar mai deveni o dată tată de fată. Mai mult decât atât, deși până la acest moment nici el și nici soția sa nu au confirmat o posibilă a treia sarcină, Cabral s-a gândit la toate. Așadar, omul de televiziune a ales deja numele bebelușului, în cazul în care va fi fată.

În stilul său caracteristic, plin de umor, Cabral a surprins pe toată lumea cu preferința sa în materie de nume. El spune că are și un motiv pentru care își dorește ca următoarea sa fiica, dacă va fi cazul, să aibă un nume atât de special.

”Andreea Ibacka, dacă se mai întâmplă să facem vreodată o fată, îi spunem „Alarma”. O să-mi placă la nebunie să umblu de nebun prin parc și să urlu aprig Aaaalaaaaarmaaaaaa!!!”, a scris Cabral pe pagina de Facebook.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA IBACKA, DEZVĂLUIRI DESPRE PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ALE BĂIEȚELULUI EI: ”E MAI GRAV DECÂT A FOST LA NAMIKO”

Cum au devenit Cabral și Andreea Ibaka soț și soție

Cabral și soția lui s-au cunoscut în urmă cu 14 ani pe platourile de filmare a telenovelei ”Inimă de țigan”, când prezentatorul TV și-a dat seama din prima că ea este femeia vieții lui. Cabral a mărturisit în cadrul emisiunii ”La Măruță”, în urmă cu ceva timp, cum a reacționat când a văzut-o pentru prima oară pe Andreea.

”Mi-a băgat mortul în casă foarte tare. O să îndrăznesc să spun că era vorba de prima lectură a scenariului Inimă de Țigan, ea era în rol principal, alături de Denis. Am zis: Mamă, ce c*r! Sunt prost, de ce să mint? Mi-am dat seama că fata e deșteaptă, că e frumoasă. Ăștia din rolurile principale stau în primele rânduri, ca ăia șmecheri. Ca la școală. Noi eram în spate, ne rugam să nu ne vadă. Când am văzut-o, am zis: Doamne ajută cu așa ceva, uite ce noroc în viață! După 14 ani, uite unde am ajuns”, a dezvăluit Cabral.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA IBACKA A SPUS ADEVĂRUL ÎN DIRECT, LA TV. DE CE NU MAI DOARME ÎN PAT CU CABRAL DE 4 ANI

Într-un alt interviu, Cabral a dezvăluit cât de mult s-a chinuit să îi intre Andreei în grații. „Dragoste. La prima vedere. Clar. După șase luni de vedere, că acritura nu voia să iasă în oraș cu mine. Până la urmă, a ieșit la o cafea. Și șarmul meu incredibil, prezența mea enigmatică, tenul meu luminos… toate acestea au făcut-o să nu-și mai dorească să plece. 14 ani. Sau cam așa ceva…”, a declarat Cabral, pentru Viva.

Sursa foto: Facebook