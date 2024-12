Câinele Andreei Ibacka, la un pas de moarte: „Copiii ar trebui educați să înțeleagă ce rău fac”

Andreea Ibacka și-a exprimat nemulțumirea, după ce animalul ei de companie a fost la un pas de moarte din cauza petardelor pe care copiii le aruncă în această perioadă. Vedeta este foarte supărată și îndeamnă toți părinții să îi educe corespunzător pe cei mici. Iată ce a transmis!

Andreea Ibacka este o vedetă foarte iubită și apreciată, cu o comunitate mare de oameni. Prin urmare, blondina își ține la curent fanii cu activitățile ei zilnice și împărtășește cu aceștia atât lucruri neplăcute, cât și mai puțin plăcute.

CITEȘTE ȘI: Cabral, martor la fenomenul uluitor din Marea Neagră: „Filmăm. Sau fugim din țară”

Recent, invitată într-o emisiune, soția lui Cabral și-a exprimat nemulțumirea legată de copiii care nu sunt educați și nu folosesc petardele așa cum ar trebui, într-un mod sigur. De asemenea, blondina consideră că indiferent dacă au sau nu au un animal de companie, părinții ar trebui să își educe copiii în legătură cu relele tratamente aplicate acestora și să le explice că un comportament agresiv față de animale nu este acceptabil.

„Sunt fiartă pe petarde, dar hai să le dăm circumstanțe atenuante celor care le folosesc, în mare pondere copii, dar care cred că ar trebui educați în sensul acesta. Vine sezonul lor, iar sinceră să fiu sunt sătulă de petarde, în glugă, în ochi, să trebuiască să inhalezi gazul acela. Este toxic, cangerigen, atât pentru cei care le aruncă, cât și pentru cei care sunt în zonă.

Mai nou, pentru că viața este surprinzătoare, te pregătești pentru una și alta. Am trecut zilele trecute printr-o experiență la limită cu unul dintre cățeii mei. Știți că sunt mare iubitoare de animale și în principal mama cățeilor. Am trei căței cane corso acasă pe care îi îngrijesc ca pe niște copii și îi iubesc foarte mult, sunt membrii ai familiei. Cățeii ne-au însoțit în vacanțele despre care povesteam mai devreme, primesc tratamente medicale ca niște oameni.

Unul dintre ei acum este sub tratament cu citostatice. Suntem foarte mai iubitori de animale. Cu sufletul, dar și cu portofelul, e o responsabilitate până la capăt dincolo de asta. Cu toate că are o tumoră agresivă cerebrală pe care cu multă preocupare încerc să o țin sub control, câinele era să moară acum câteva zile din cauza unei petarde. De aceea spun că sunt fiartă. Ne pun viața în pericol tuturor, oameni și animale și cred că copiii ar trebui educați să înțeleagă ce rău fac. Pur și simplu a aruncat cineva în curte, peste gard, din dorința de a chiui animalele și a speria cățeii. Fiecare părinte ar trebui să facă educație cu copilul și să explice despre cruzimea față de animale, că este o faptă foarte gravă”, a povestit Andreea Ibacka