Câinele Maiei Sandu l-a mușcat de mână pe președintele Austriei. Oficialul s-a ales cu un bandaj după “atacul” lui Codruț

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, s-a întâlnit pentru o conferință de presă cu Maia Sandu. Liderul de la Viena a avut de-a face cu animalul de companie al președintei Republicii Moldova. Câinele acesteia numit Codruț l-a mușcat de mână pe omul politic. Mai apoi, acesta s-a ales cu un bandaj, semn că nu a fost vorba de o simplă „zgârietură”.

În perioada 15 – 17 noiembrie, președintele Austriei, Alexander Van der Bellen și președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar se află pe teritoriul Republicii Moldova în contextul unei vizite de lucru. Cei trei au discutat și despre „refuzul” pe care l-a primit România în ceea ce privește aderarea la Spațiul Schengen. Însă, printre altele, a avut loc și un moment ce a devenit viral, protagonist fiind cățelul Maiei Sandu, Codruț.

Președintele Austriei a avut o întâlnire cu Maia Sandu, dar și cu animalul de companie al acesteia. Liderul de la Viena a dorit să îl mângâie pe Codruț și s-a aplecat către el, momentul în care cățelul l-a apucat de mână. Imediat, Maia Sandu l-a tras pe patruped și a început să îl mângâie pentru a-l liniști. Mai apoi, într-o imagine, Alexander Van der Bellen a apărut cu mâna bandajată, semn că „atacul” lui Codruț a fost unul serios.

Maia Sandu a adoptat câinele, după ce acesta a fost găsit pe stradă. Codruț a fost victima unui accident, în urma căruia a rămas fără picior. Președinta Republicii Moldova l-a îngrijit, iar patrupedul i-a fost alături chiar în cariera politică.

În conferința de presă la care au participat președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu s-a discutat și despre refuzul pe care România la primit de la Austria în legătură cu aderarea la Spațiul Schengen. Liderul de la Viena a declarat că regretă decizia pe care țara sa a luat-o cu privire la această situație.

„În momentul în care Guvernul federal austriac a zis nu pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schenghen, am venit cu un comunicat public, în care am zis că nu sunt de acord cu decizia Guvernului meu. Nu am văzut sensul blocării României și Bulgariei la sistemul Schengen. Întrebarea este mult mai vastă, cum am putea să controlăm fluxul de oameni care-și caută un loc de muncă sau un azil în cele 27 de state ale UE. Am considerat că decizia Guvernului Federal austriac este greșită, dar sper ca într-o bună zi să fie revizuită. Am avut mai multe contacte cu președintele Iohannis și președintele bulgar. Și astăzi consider că decizia nu a fost una corectă.”, a spus președintele Austriei, Alexander Van der Bellen.