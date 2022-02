„Câinii” au reușit minunea: Primul punct în deplasare a fost bifat la Arad »»

Dinamo Bucureşti a reușit minunea și a pus capăt seriei de 12 meciuri cu eșecuri pe linie în deplasare în acest sezon. Echipa lui Flavius Stoican a reușit o remiză dramatică, scor 0-0, pe „Francisc Neuman” cu UTA, punând astfel capăt definitiv și visului arădenilor la play-off.

Punctul bifat de „alb-roșii” este cu atât mai prețios cu cât a fost obținut în dublă inferioritate numerică după ce centralul Cătălin Popa i-a elimminat pentru cumul de cartonașe galbene pe Marco Ehmann (52) şi Alexandru Răuţă (78).

„Am văzut o echipă care a jucat cu doi oameni mai puțin și a alergat până la epuizare. E un punct de moral, fiindcă nu am urcat în clasament. Important e ca jucătorii să nu mai aibă presiunea asta a rezultatelor. Cu acest punct sper să aibă încredere și să fie din ce în ce mai bine. Criticile au venit din exterior, de la oameni care nu sunt în clubul Dinamo. Tocmai asta am și discutat cu ei. Oamenii i-au aplaudat, i-au încurajat. Chiar dacă nu am pus probleme pe faza de atac, în apărare am fost buni”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al „alb-roșilor” după joc.

În urma acestei remize, Dinamo a acumulat 13 puncte și a rămas pe locul 15 în timp ce UTA a acumulat 33 de puncte, fiind pe locul 10.

Program etapa 26 Liga 1

Rapid – Sepsi OSK 1-1

Farul – FC Voluntari 3-0

Gaz Metan – CFR Cluj 1-2

FC Argeș – CS Mioveni 1-0

UTA – Dinamo 0-0

FCSB – Chindia 3-2

Luni, 14 februarie

ora 17:30 FC Botoșani -Academica Clinceni

ora 19:55 Universitatea Craiova – „U” Craiova 1948

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 26 20 4 2 39-14 64

2 FCSB 26 17 7 2 52-24 58

3 FC Voluntari 26 12 7 7 28-24 43

4 FC Botoșani 25 10 11 4 29-23 41

5 Universitatea Craiova 25 11 6 8 45-28 39

6 Farul Constanța 25 11 6 8 30-17 39

7 FC Argeș 26 11 5 10 23-21 38

8 Rapid 26 8 12 6 29-25 36

9 Sepsi OSK 26 7 12 7 27-22 33

10 UTA Arad 26 7 12 7 19-17 33

11 Chindia Târgoviște 25 6 10 9 16-17 28

12 CS Mioveni 26 6 9 10 17-30 27

13 „U” Craiova 1948 25 6 8 11 23-28 26

14 Gaz Metan Mediaș 26 6 6 14 21-33 22*

15 Dinamo 26 3 4 19 17-58 13

16 Academica Clinceni 24 2 5 17 15-45 11

*) echipă penalizată cu 2 puncte