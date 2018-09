„Câinii”, debut victorios în Liga Campionilor la handbal masculin!

Dinamo București, reperezentanta României în Liga Campionilor la handbal masculin, a debutat cu o victorie în noua ediție a competiției.

Alb-roșii au trecut de norvegienii de la Elverum Handball cu scorul de 26-24 (12-11) într-un meci disputant în Sala „Dinamo” din Capitală, în Grupa D a competiţiei.

Partida a debutat sub semnul echilibrului, campioana României reușind însă îîn minutul 10 să se desprindă la două goluri, (4-2). Oaspeții au revenit în avantaj în minutul 21, scor 7-6, iar în minutul 27 au avut două goluri în plus pe tabelă, 11-9. Finalul reprizei a apaținut însă „câinilor” care au reuşit să termine în forță intrând la cabine cu un gol în plus, 12-11.

Elevii lui Constantin Ştefan au avut pentru prima oară un avans de trei goluri pe tabelă în minutul 34, 14-11. Norvegienii au reușit însă în minutul 43 să restabilească egalitatea, 15-15. Tot Dinamo însă a a acaparat finalul de meci reușind să se impună pe final spectaculos cu scorul de 26-24.

În acest meci, pentru campioana României au marcat Amine Bannour 5 goluri, Ante Kuduz 4, Vitali Komogorov 4, Ciprian Şandru 3, Hugo Descat 2, Muhamed Zulfic 2, Răzvan Gavriloaia 2, Dan Savenco 2, Seyed Alireza Mousavi 1, Andras Szasz 1 în timp ce pentru norvegieni au marcat Lukas Sandell 7, Magnus Frederiksen 4, Sigvaldi Bjorn Gudjonsson 3, Endre Langaas 2, Didrik Linderud 2, Simen Holand Pettersen 2, Alexander Oerjevik Westby 2, Kristian Krag Oersted 1, Morten Nergaard 1.

Următorul meci al lui Dinamo București în Liga Campionilor la handbaal masculin va avea loc pe 22 septembrie, în deplasare, cu Abanca Ademar Leon.

În alt meci din grupa din care face parte campioana României, finlandezii de la Riihimaen Cocks au remizat acasă cu echipa spaniolă Abanca Ademar Leon, 19-19.