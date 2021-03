„Câinii” în derivă în Liga 1 după un nou meci fără victorie: „Normal că nu sunt mulțumit!”

Dinamo a terminat la egalitate, scor 1-1, duelul din epilogul rundei a 26-a susținut pe terenul formației FC Voluntari, ajungând la șase meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, serie în care „câinii” au bifat patru eșecuri și două remize.

Pe „Anghel Iordănescu”, „alb-roșii” au început mai bine și au reușit să deschidă scorul prin Steliano Filip (min.19), acesta punctând spectaculos cu un şut din voleu cu exteriorul din marginea careului, golul său stabilind și scorul primului mitan. Ilfovenii au revenit în joc la șapte minute de la reluarea partidei, restabilind egalitatea prin Jefte Betancor (min.52), după o combinaţie cu Antoni Ivanov. Bulgarul avea să fie eliminat în minutul 60 după un conflict cu Steliano Filip, dinamovistul văzând doar galben. În ciuda ocaziilor pe care cele două formații și le-au creat până la finalul partidei, jocul s-a terminat nedecis 1-1.

„Normal că nu sunt mulțumit. Am forțat cât am putut după ce am rămas cu un om în plus, dar nu am mai dat gol. Am început bine, am marcat un gol foarte frumos prin Steliano Filip. După ce au luat ei cartonaș roșu, noi am avut ocazii mari, prin Moldoveanu, Puljic și Anton, dar și puteam să pierdem”, a declarat Jerry Gane, la finalul partidei de la Voluntari.

În urma rezultatului, cele două formații au rămas vecine de clasament, Dinamo fiind pe 13 cu 27 de puncte iar FC Voluntari pe locul 14 cu 25 de puncte, ambele urmând a evolua mai mult ca sigur în play-out.

Rezultate etapa a 26-a Liga 1

Sepsi OSK – Chindia Târgovişte 0-1

Viitorul Constanța – Academica Clinceni 1-1

Universitatea Craiova – FC Botoşani 1-0

UTA Arad – CFR Cluj 0-1

Astra Giurgiu – FC Hermannstadt 2-1

FCSB – Gaz Metan Mediaş 1-0

FC Argeș – Politehnica Iași 2-1

FC Voluntari – Dinamo Bucureşti 1-1