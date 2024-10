Calcul complet | Ce pensie primește un român, după noua lege, dacă are o vechime de 30 de ani

Pensionarii din România se confruntă cu o situație dificilă după recalcularea pensiilor, conform noilor reglementări. O categorie importantă de ani lucrați nu mai sunt considerați contributivi, ceea ce duce la o diminuare a pensiei. Ministerul Muncii a anunțat oficial că anii petrecuți în armată, facultate sau în șomaj nu vor mai fi luați în calcul pentru acordarea punctelor de pensie, afectând astfel veniturile viitoare ale pensionarilor.

Conform legislației în vigoare, aceste perioade nu sunt complet neglijate, dar pentru fiecare an petrecut în aceste activități se acordă doar 0,25 puncte de contributivitate, o valoare mult sub cea oferită pentru anii de muncă propriu-zisă. Având în vedere că valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, pensionarii care au petrecut ani semnificativi în astfel de activități pot pierde sute de lei lunar la pensie. Astfel, pentru 5 ani necontributivi, se pierd aproximativ 405 lei (5 ani X 81 lei).

Anii lucrați după vârsta de pensionare nu sunt considerați contributivi

O altă problemă subliniată de noua lege a pensiilor este legată de pensionarii care continuă să muncească după vârsta legală de pensionare, care este de 65 de ani. Deși aceștia au posibilitatea de a continua să lucreze până la 70 de ani, anii lucrați după această vârstă nu sunt luați în calcul ca vechime și nu aduc puncte de pensie suplimentare. Practic, acești ani sunt excluși din calculul pensiei, chiar dacă persoanele respective contribuie în continuare la bugetul asigurărilor sociale, potrivit Newsweek.ro

Această situație a generat nemulțumiri, mai ales pentru pensionarii care, conform calculelor, ar fi trebuit să beneficieze de o creștere semnificativă a pensiei pentru munca prestată după împlinirea vârstei de 65 de ani. În mod normal, aceștia ar fi trebuit să primească câte un punct de pensie pentru fiecare an lucrat, ceea ce ar fi însemnat un plus de 405 lei pentru cei care au lucrat 5 ani. Totuși, recalcularea nu include acești ani, ceea ce duce la pierderea acestor sume.

În plus, pensionarii care au o vechime în muncă de sub 25 de ani sunt printre cei mai afectați de noua legislație. În mod obișnuit, aceștia ar fi putut să recupereze o parte din pierderi prin acumularea de puncte în anii lucrați suplimentar, însă legea nu mai permite acest lucru. De exemplu, un pensionar care a muncit 30 de ani și care ar fi acumulat 2,5 puncte de pensie suplimentare, ar trebui să primească în plus aproximativ 202 lei lunar (2,5 puncte X 81 lei), însă nu toți pensionarii beneficiază de această creștere, în funcție de anii considerați contributivi.

Conform legii, pensionarii pot continua să muncească după împlinirea vârstei de 65 de ani, dar trebuie să aibă acordul anual al angajatorului. Aceștia pot rămâne activi în câmpul muncii până la vârsta de 70 de ani, însă e important de menționat că aceste perioade nu aduc beneficii suplimentare la pensie. Cu toate acestea, pensionarii pot alege între a primi pensie pentru limită de vârstă sau a continua să lucreze, însă din punct de vedere financiar, anii lucrați după pensionare nu aduc venituri suplimentare la pensie.

