Calendar Ortodox, duminică, 7 martie 2021. Ce sărbători mari sunt astăzi

În Calendarul Ortodox din 7 martie 2021, sfinții pomeniți sunt cu cruce roșie. Sărbătorile de astăzi sunt foarte importante pentru creștini.

Credincioșii îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson. Este vorba despre Sfinţii Mucenici Efrem, ep. Tomisului; Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie şi Eterie, potrivit crestinortodox.ro. Acești sfinți au fost episcopi ai Chersonului, în ani diferiţi.

Sfantul Cuvios Pavel, supranumit cel simplu, sau cel prost, este cinstit pe 7 martie. Sfantul Pavel era plugar, un om cu totul de rând, dar lipsit de răutate şi de prefăcătorie, ca nimeni altul. Avea însă o soţie înrăutăţită şi desfrânată, fără ca el să ştie lucrul acesta multă vreme.

Într-una din zile, venind el de la ţarină pe neaşteptate, în afară de vremea obişnuită, aşa cum se întâmplă câteodată, a găsit pe soţia lui necinstindu-i casa cu un bărbat străin. Atunci zâmbind plin de blândeţe le-a zis: Bine, bine, nu-mi pasă de ce faceţi, martor iau pe Iisus Hristos; de acum înainte nu vreau să o mai văd înaintea ochilor; a ta să fie şi ea şi copiii ei, iar eu mă voi duce şi mă voi face monah.

Sfintii Mucenici Episcopi Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor si Elpidie au fost episcopi ai Chersonului, in ani diferiti. Toti au fost trimisi de catre Patriarhul Ierusalimului ca misionari in aceste tinuturi pagane, ca sa aduca in ele lumina Evangheliei. Ei au luat mucenicia din mainile necredinciosilor, evrei, greci si sciti. Dupa ce Vasilevs va invia din morti pe copilul conducatorului din Cherson, va fi ucis de pagani. Dupa moartea lui, au venit in Cherson, episcopii Evghenie, Agatodor si Elpidie. Si acestia au fost ucisi de pagani, tot in ziua a saptea a lunii martie. Efrem a fost omorat prin decapitare. Episcopul Eterie cerand ajutor de la imparatul Constantin cel Mare, reuseste sa-i alunge pe pagani, dar este omorat pe in momentul in care mergea la Bizant sa-i multumeasca imparatului pentru ajutor.

Cand ultimul dintre ei, Sfantul Capiton, a fost uns episcop pentru scitii cei salbatici si primitivi, ei au cerut un semn de la sfant ca sa-l poata crede. Astfel, l-au pus sa intre intr-un cuptor de foc, zicandu-i ca vor crede doar daca va iesi viu din el. Cu rugaciune fierbinte si credinta mare, insemnandu-se cu Semnul Sfintei Cruci, sfantul episcop a intrat in foc si a ramas in acel cuptor vreme de un ceas, fara ca sa i se arda nimic, nici macar straiele. In urma acestei minuni primitivii sciti au strigat: „Unul este Dumnezeu, Dumnezeul crestinilor, mare si puternic, Care le apara pe slugile Lui de flacarile focului!” Atunci toata cetatea si imprejurimile au venit la Sfantul Botez. Dupa un timp, paganii l-au inecat in raul Nipru.

De asemenea, în tradiția creștină ortodoxă, sunt pomenite astăzi Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu;

Lăsata Secului de carne, 7 martie

†) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 6, voscr. 6