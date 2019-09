Călin Popescu Tăriceanu: “În momentul acesta știu că sunt 238 de semnături pentru moțiune, asta înseamnă că trece”

Călin Popescu Tăriceanul, liderul ALDE, a declarat, marți, că Opoziția are în prezent 238 de semnături pentru moțiunea de cenzură, dintre care 20 sunt parlamentari din ALDE.

„În momentul acesta, știu că sunt 238 de semnături, față de cele 233 necesare. Din partea noastră, au fost 20 de semnături. (…) Asta înseamnă că trece.”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, la Radio Gold FM.

Liderul ALDE a a adăugat că formațiunea pe care o conduce a fost singura care a solicitat PNL să vină cu precizări cu ce va face după ce moțiunea de cenzură o să treacă.

„Am avut cu colegii din conducere o discuție referitoare la modul cum va trebui să ne poziționăm, asta la vreo săptămână după ce am anunțat retragerea de la guvernare. În general, prostie mai mare decât să treci în Opoziție, nu există. (…) Era o discuție, totuși, despre cum ar fi bine să nu votăm, totuși, împotriva Guvernului și a votului de încredere pe care l-ar fi cerut doamna Dăncilă. Înainte de a ne hotărî să semnăm, am fost singurul partid care a cerut PNL să vină și cu ceilalți pași, (…) de a veni cu un program de guvernare, principalele direcții de acțiune, câteva lucruri importante care ar defini acțiunea viitorului Guvern.”, a susținut Tăriceanu.

El a spus, totodată, că viitorul Guvern va avea un mandat limitat în timp.

„Viitorul Guvern va avea, în opinia, mea un mandat limitat în timp. Aş prefera ca intrarea noastră la guvernare, dacă va fi cazul, să fie făcută pe baza rezultatelor pe care le vom obţine la alegerile parlamentare”, a susținut Tăriceanu.

Surse liberale au declarat pentru MEDIAFAX că printre cei 238 de parlamentari care au semnat moțiunea se numără și doi deputați PSD, aceasta urmând să fie depusă vineri, cel târziu luni.

Printre semnatari se numără şi doi deputaţi din PSD, trei de la minorităţile naţionale, altele decât UDMR, cât şi parlamentari din ALDE şi Pro România, au explicat sursele menţionate.

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, luni, că până la finalul săptămânii vor fi finalizate discuţiile cu toate partidele parlamentare în privinţa moţiunii de cenzură, urmând ca mai apoi aceasta să fie depusă. El a adăugat că mizează pe contribuţia tuturor parlamentarilor ALDE.