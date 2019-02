Călin Popescu Tăriceanu: “OUG 114 nu va fi abrogată. Anumite modificări se pot face!”

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marți, după întâlnirea cu Coaliția Română pentru Dezvoltare, că OUG 114 din domeniul fiscal ar putea fi modificată, însă nu va fi abrogată sub nicio formă. Tăriceanu a mai spus că taxa pe activele bancare se poate micșora.

„Ordonanța este în dezbatere. Astăzi, a fost la Senat, la Comisia de buget-finanțe și la Comisia economică. O să aștept concluziile colegilor mei senatori de la cele două comisii să vedem dacă au fost depuse amendamente, ce amendamente au fost depuse, pentru a face anumite ajustări, reglajul fin, dar ceea ce vă pot spune este că Ordonanța nu va fi abrogată cumva, sub nicio formă, pentru că am văzut în tot felul de comentarii și sugestii că Ordonanța ar putea fi abrogată, nu, nu va fi abrogată, anumite modificări se pot face”, a declarat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, la Parlament.

Tăriceanu a declarat că nu se ia în calcul eliminarea taxei pe activele financiare introdusă de OUG 114, însă poate fi diminuată.

„Nu urmărim acest lucru (eliminarea taxei pe activele bancare – n.r.). BNR și Asociația Română a Băncilor ne-au explicat că unii dintre ei chiar se așteptau ca Guvernul să ia o astfel de măsură. Discuția este legată, nu de taxa în sine, ci de nivelul ei. Deci, nivelul s-ar putea modifica în sensul scăderii”, a spus președintele ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la finalul întrevederii cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltare, că le-a explicat acestora motivele pentru care OUG 114 a fost promovată.

„Pentru noi, cei de la ALDE, este foarte important ă avem un dialog permanent, să putem lua pulsul mersului economiei de la sursă. Coaliția Română pentru Dezvoltare, știți că regrupează firme românești și străine din diferite domenii, practic toate sectoarele vieții economice și discuția pe care am avut o s-a purtat aproape exclusiv pe Ordonanța 114 și am avut posibilitatea să explic reprezentanților Coaliției pentru Dezvoltare care a fost scopul pentru care această Ordonanță a fost promovată. În primul rând, pe sectorul bancar dorința noastră de a vedea dobânzi mai abordabile, mai ușor de suportat pentru firmele românești și pentru persoanele fizice, având în vedere că nivelul dobânzilor în România este ridicat și de multe ori reprezintă un obstacol, atât pentru firme, cât și pentru persoane private, de a se finanța pentru nevoile pe care le au. În domeniul energiei, riscurile care planau la sfârșitul anului trecut de a vedea prețurile la gazul natural majorate cu 17% începând de la 1 ianuarie ne-au determinat, de asemenea, să plafonăm prețul la gaze pentru consumatorii casnici pentru o perioadă determinată conform reglementărilor Uniunii Europene. Sigur că sunt și alte sectoare vizate, sectorul asigurărilor, mă refer aici la administratorii de fonduri de pensii private sau măsura referitoare la majorarea salariului minim concomitent cu scăderea unor contribuții sociale din partea angajatorilor, pentru cei care lucrează în sectorul construcțiilor, având în vedere dorința sectorului construcțiilor de a aduce munca la negru la suprafață, de a intra în legalitate. Coaliția pentru dezvoltare, dar nu numai ea, susține că efectele pe care această OUG le are sunt criticabile”, a spus liderul ALDE.

Președintele Senatului susține că reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României s-au arătat nemulțumiți că nu a existat consultare publică înainte de adoptarea OUG 114.

„A fost un dialog foarte util, i-am pus la curent și cu demersurile pe care le-am realizat până în acest moment, adică întâlnirile succesive pe care le-am făcut cu conducerea Băncii Naționale, cu Asociația Română a Băncilor, cu reprezentanții firmelor de energie. Cunoaștem acum mai bine care sunt problemele pe care le-au ridicat. De asemenea, ce au reliefat în legătură cu Ordonanța 114, au spus: nu a fost o consultare, un dialog real înainte de adoptarea Ordonanței și am dori ca pe viitor, și sunt de părere că așa trebuie făcut și pe viitor, o adevărată consultare”, a spus Tăriceanu.

Dezbaterea și adoptarea raportului asupra proiectului pentru aprobarea OUG 114 a fost amânată de Comisia de buget, marți, pentru a doua săptămână consecutiv. Comisia economică a Senatului a avizat favorabil OUG 114, fără amendamente.

OUG 114/2018 privind implementarea unor măsuri fiscale a adus numeroase nemulțumiri din partea mai multor instituții, dar și companii. Printre nemulțumiți se numără băncile, dar și administrațiile locale.

Actul normativ a fost adoptat în luna decembrie de către Guvern, iar principalele prevederi sunt: Prețul la gaze și energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; mișcorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% și majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.