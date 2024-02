Calina Dumitrescu a lipsit de la înmormântarea bunicii. Unde a fost văzută când Mioara Roman era condusă pe ultimul drum

Calina Dumitrescu (24 de ani) a lipsit de la înmormântarea bunicii sale, Mioara Roman, care a avut loc luni, 26 februarie 2024. În timp ce Catinca Zilahy, Oana Roman și prietenii apropiați o conduceau pe ultimul drum, nepoata ei, Calina, fostă participantă a emisiunii Bravo, Ai Stil! a ales să petreacă timp cu o prietenă. Tânăra a luat parte, pentru câteva momente, la priveghiul care a avut loc pe 25 februarie.

Calina Dumitrescu este una dintre nepoatele Mioarei Roman. Tânăra în vârstă de 24 de ani a luat parte la priveghiul bunicii sale, însă în ziua înmormântării ar fi ales să fie absentă. Fosta concurentă de la Bravo, Ai Stil! a preferat să nu o conducă pe fosta soție a lui Petre Roman pe ultimul drum, luni, 26 februarie.

În ziua priveghiului, sâmbătă seara, Calina Dumitrescu a petrecut alături de Diana Gureșoaie, una dintre prietenele sale. Cu ocazia zilei de naștere a Dianei, fata Catincăi Zilahy s-a filmat în timp ce dansează și se distrează. Pe rețelele de socializare, au fost încărcate mai multe filmulețe (vezi mai sus). Apoi, a încărcat o imagine în care apare într-un restaurant, dar și o fotografie în care apare alături de Mioara Roman și mama ei, Catinca Zilahy. În dreptul imaginii, a notat un mesaj.

„RIP. I will always love you grandma!” („Odihnește-te în pace. Te voi iubi mereu, bunico”)”, este mesajul scris de Calina, pe internet.