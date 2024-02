Ce s-a întâmplat la scurt timp după ce sicriul cu trupul neînsuflețit al Mioarei Roman a fost scos din biserică. Scena incredibilă a avut loc sub privirile Oanei și Catincăi Roman. VIDEO

Incredibil ce s-a întâmplat la înmormântarea Mioarei Roman, la scurt timp după ce sicriul cu trupul neînsuflețit al jurnalistei a fost scos din biserică. Convoiul funerar se îndreaptă acum spre cimitir.

Mioara Roman a fost condusă astăzi pe ultimul drum. Slujba de înmormântare a început la ora 14:00, iar acum, sicriul cu trupul neînsuflețit al jurnalistei se află în drum spre cimitir. În tot acest timp, Oana Roman nu s-a dezlipit de sicriul mamei sale.

„Oana este foarte tristă. Nu s-a dezlipit de sicriul mamei. S-a dus acasă să își facă un duș. Eu am venit la 5 dimineața, am plecat, m-am întors. Am lăsat pe cineva, pentru că nu a vrut să o lase singură pentru priveghi. Și, când am venit eu la 5 dimineața să verific dacă totul este în regulă, Oana era aici. M-am și speriat de ea. Apoi, a plecat să se schimbe și s-a întors. Este un moment foarte greu pentru amandouă (n.r. Oana și Catinca). O trec toate stările. Adică acum își aduce aminte frumos de ea și zâmbește, apoi iar este tristă și plânge. Eu sunt alături de ea, încerc să o ajut să treacă peste momentul acesta. Și prietenii îi sunt alături, și ieri, și azi-noapte. Să sperăm că va fi totul bine”, a dezvăluit Gabriela Lucuțar.