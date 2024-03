Calvarul prin care trece Olivia Munn. Actrița avut o apariție spectaculoasă la Premiile Oscar, chiar dacă a fost diagnosticată cu o boală incurabilă

Este una dintre cele mai cunoscute actrițe din întreaga lume, însă acest lucru nu a făcut-o să fie ocolită de probleme. Olivia Munn a fost diagnosticată cu o boală incurabilă și a trecut printr-o serie de intervenții chirugicale, dar toată experiența sa nu a împiedicat-o să participe la Premiile Oscar 2024.

Celebra actriță a strălucit pe covorul roșu, unde nu a ezitat să își arate zâmbetul fascinant, semn că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit. Olivia Munn a optat pentru rochie albă, până în pământ, accesorizată cu un colier plin de pietre prețioase și cercei. De asemenea, actrița a ales să își prindă părul, lucru care i-a scos în evidență frumoasele trăsături.

După evenimentul de la Oscar, miercuri, actrița a distribuit o galerie de fotografii și videoclipuri pe contul ei de Instagram, de când se afla în spital și a împărtăsit cu fanii săi experiența dureroasă prin care a trebuit să treacă:

,,Am fost diagnosticată cu cancer la sân. Sper că, împărtășind acest lucru, îi va ajuta pe alții să găsească confort, inspirație și sprijin în propria lor călătorie.”, a mărturisit actrița.

Olivia Munn a împărtășit, de asemenea, o declarație în care explica cum a primit vestea tulburătoare și ce aurmat în lupta sa cu cancerul:

,,În februarie 2023, într-un efort de a fi proactiv cu privire la sănătatea mea, am făcut un test genetic care verifică 90 de gene diferite de cancer. Am testat negativ pentru toți, inclusiv BRCA (cea mai cunoscută genă a cancerului de sân). Sora mea Sara tocmai a fost testată negativ. Ne-am sunat unul pe altul și ne-am vorbit la telefon. În aceeași iarnă am făcut și o mamografie normală. Două luni mai târziu am fost diagnosticată cu cancer la sân.”, a dezvăluit Olivia.

Cum a reușit Olivia Munn să depășească vestea cutremurătoare

Vedeta din ,,X-Men”, în vârstă de 43 de ani, a explicat că a suferit patru intervenții chirurgicale în ultimele 10 luni, inclusiv o dublă mastectomie efectuată la 30 de zile după biopsie. Au fost, de asemenea, o mulțime de zile în pat și ea a învățat ,,mai multe despre cancer, tratamentul cancerului și hormoni decât și-ar fi putut imagina vreodată”:

,,În mod surprinzător, am plâns doar de două ori. Cred că nu am simțit că este timp să plâng.”, a spus ea pe rețelele sale de socializare.

Olivia Munn a păstrat discreția în ceea ce privește lupta ei cu cancerul și abia acum și-a făcut curaj să povestească prin ce a trecut. Atrița a ținut să mulțumească familiei sale, care i-a fost mereu alături și a sprijinit-o în cele mai grele momente. Mai mult decât atât, vedeta se simte ,,norocoasă” că a depistat cancerul la timp și că a avut o nouă șansă la viață:

,,Sunt norocoasă. L-am depistat cu suficient timp la dispoziţie pentru a avea opţiuni. Vreau acelaşi lucru pentru orice femeie care ar putea fi nevoită să se confrunte cu asta într-o zi.”, a scris Olivia Munn pe rețelele de socializare.

