Calvarul prin care trece tatăl lui George Burcea! Certat cu fiul său, fostul socru al Andreei Bălan și-a spus oful în CANCAN.RO: îi e dor de nepoțele

Relațiile dintre tată și fiu ar trebui să fie unele foarte solide și de cele mai multe ori viața ne oferă asemenea modele foarte trainice. Există însă și excepții notabile, așa cum este cazul lui Ion și George Burcea, ultimul fiind un actor foarte cunoscut, mai ales după interpretarea rolului lui Lurch din „Wednesday”. În acest caz, tatăl și fiul sunt departe de a se înțelege, iar CANCAN.RO a încercat să afle cam care mai e stare de fapt dintre cei doi.

La cei 61 de ani ai săi, Ion Burcea susține că își duce bătrânețile singur, alături de soția sa. Pare să se fi obișnuit cu situația sa personală, chiar dacă nu e una întâlnită mai la fiecare pas. Pe de altă parte, a glumit de câteva ori în cadrul discuției, lăsând să se înțeleagă că poate, cine știe, talentul actoricesc al fiului său, provine pe cale părintească.

A aflat despre succesul copilului citind presa

„Îmi trăiesc bătrânețile singur, doar cu soția mea. Nu mi-am mai văzut nepoțelele de ceva vreme, de ani buni, dar nici cu copiii nu am mai vorbit demult. De Paști și de Crăciun, cum se spune, dar nu reproșez nimănui, nimic. Nici mie nu am ce să-mi reproșez. Știu că George e mare vedetă în America, dar pe-astea le-am aflat din presă, de la ce s-a scris pe ici, pe colo!”, a declarat Ion Burcea pentru CANCAN.RO.

George Burcea nu și-a sunat tatăl de multă vreme!

El spune că nu a primit nici măcar un telefon din partea fiului său în perioada celor câteva luni în care acesta a fost plecat peste ocean, pentru filmările conduse sub atenta supraveghere a lui Tim Burton.

Tatăl cunoscutei vedete admite că nu a reușit să-și îmbunătățească relația cu copiii săi, patru la număr și cu toții maturi, dar refuză să intre în amănunte sau să-și asume vreo vină pentru starea de fapt din familia sa.

„Chestiunea asta nu pică bine nimănui, dar nu vreau să mă cert și mai tare cu ai mei. Așa că nu vreau să creadă cineva că reproșez cuiva, ceva anume. Nici pomeneală!”, a mai spus Ion Burcea. Bătrânul a insistat mai degrabă pe propria stare de sănătate, care după spusele sale, nu e deloc „una grozavă”.

„Am 15 sau 16 diagnostice medicale care indică că am ceva probleme de sănătate. Nu am să vi le spun pe toate, fiindcă nu are niciun rost. Mă confrunt și cu cardiopatie ischemică și cu hipertensiune arterială, dar ceea ce-mi dă cel mai tare de furcă este amenințarea de a-mi pierde unul sau poate chiar ambele picioare”, a precizat același Ion Burcea pentru CANCAN.RO.

Capul familiei Burcea are parte de un trecut violent, cu multe probleme

Capul familiei Burcea are un trecut foarte agitat. El și-a ucis propria amantă, înainte de 1989, motiv pentru care a primit zece ani de pușcărie. Ion Burcea i-a aplicat concubinei nu mai puțin de 25 de lovituri de cuțit, dar potrivit propriilor afirmații, victima avea să moară din cauza unui stop cardiac suferit cel mai probabil din cauza spaimei prin care a trecut. Ion Burcea și-a recunoscut fapta, dar și-a motivat-o prin faptul că aceasta „l-a păcălit să semneze niște acte, în baza cărora ar fi putut face o perioadă mult mai grea de detenție”.

Pe de altă parte, violența tatălui s-a manifestat și la adresa propriei familii. Soția sa și cei patru copii l-au părăsit imediat după comiterea crimei, mai ales că și jumătatea oficială a fost crestată cu cuțitul.

În ceea ce-l privește pe George Burcea, acesta a vorbit uneori deschis despre actele de violență pe care le-a cunoscut în timpul copilăriei, una care nu a fost deloc ușoară, indicând că a fost uneori bătut, ca și frații și mama lor. Poate ăsta e și motivul pentru care preferă să-și răsfețe fetele pe care le are împreună cu Andreea Bălan, pe Ella și Clara.

