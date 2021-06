Camelia Mitoșeru, dezvăluiri neștiute despre operația suferită la nivelul creierului: ”Am strâns bani ca să fac mormânt”

În urmă cu câteva luni, Camelia Mitoșeru a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată. Acum, vedeta și-a revenit complet și a făcut declarații despre perioada grea prin care a trecut.

În luna februarie a acestui an, Camelia Mitoșeru a ajuns de urgență la spital. Actrița avea o tumoră benignă-meningiom, la nivelul creierului, și trebuia să fie operată numaidecât. Intervenția chirurgicală era una complicată, iar Camelia Mitoșeru avea nevoie de sânge. (VEZI ȘI: PRIMA IMAGINE CU ACTRIȚA CAMELIA MITOȘERU, DUPĂ CE A SUFERIT O OPERAȚIE LA CAP. CUM ARATĂ DUPĂ INTERVENȚIE)

Actrița nu a putut fi dusă mai devreme în sala de operație din cauza faptului că nu exista în spitale grupa sa de sânge, care este una rară. Împreună cu alte vedete, fiul său s-a mobilizat rapid și le-a cerut ajutorul prietenilor virtuali: "Avem mare nevoie de ajutorul vostru! Mama trebuia să fie operată azi (având o tumora benignă-meningiom), dar din lipsa de sânge operația trebuie amânată! Va rog din suflet cine mă poate ajuta să meargă sa doneze la orice centru de hematologie din țara, dar cu specificația: "pt Mitoșeru Georgeta Camelia"! Indiferent ce grupă de sânge aveți! Va mulțumim din suflet! Doamne ajută!", scria, atunci, Mihai Mitoșeru pe Facebook.

”Nu am avut niciun fel de simptom”

Actrița avea un meningiom pe creier de când era copilă și care creștea încet-încet. De-a lungul timpului, Camelia Mitoșeru nu a avut simptome. La sfârșitul anului trecut, însă, lucrurile s-au înrăutățit.

”Apăream la televizor și de 3 ori pe săptămână. Nu am avut niciun fel de simptom, dar eu acest meningiom pe creier îl aveam, cred, de 10 ani. El creștea foarte încet, un centimetru pe an, mi-a explicat domnul profesor. În ultima vreme însă, când plecam repede-repede undeva, o luam într-o parte. Asta mă deranja și credeam că iarăși am făcut tensiune.

De vreo două ori, când vorbeam cu Mihai, la un moment dat nu mai îmi găseam cuvintele. Iar asta m-a speriat și pe mine, și pe Mihai. După ce mi-am făcut un RMN, mi-au spus să mă duc, de urgență, la medic. M-am dus la domnul profesor Ciurea, e un medic extraordinar. Și când m-a văzut el se și mira că nu mi-a paralizat mâna, că nu am avut simptome", a mărturisit Camelia Mitoșeru pentru fanatik.ro.

S-a lăsat pe mâna unui neurochirurg bun, iar operația a fost un real succes. Camelia Mitoșeru a fost nevoită să scoată din buzunar aproximativ 15.000 de euro pentru intervenție. Singura ei problemă este însă faptul că a fost nevoită să-și tundă părul iar acum poartă perucă.

”M-a ras în cap, tot părul acela superb de care toată lumea întreba… Mi-a mai crescut puțin, acum port perucă, e foarte frumușică, îmi stă bine cu ea. Dar mi-e foarte cald cu ea. Să o spun adevărat. Eu strânsesem 5.000 de euro ca să fac mormântul lui Mitoșeru (soțul de care a divorțat, în trecut, Camelia Mitoșeru, tatăl lui Mihai Mitoșeru, n. red.), că mi l-a lăsat moștenire.

Are o cruce foarte frumoasă, dar nu are lucrare. Am zis să fac lucrare, să nu mă bage chiar în pământ când voi muri… Și atunci strânsesem acești 5.000 de euro pentru cimitir, pusesem bani deoparte pentru mormânt. Au căzut bine, pentru că, vă dați seama, l-au ajutat pe Mihai acești bani, am plătit împreună”, a mai spus Camelia Mitoșeru.