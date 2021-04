Noemi și-a sunat fosta soacră, Camelia Mitoșeru! Ce i-a spus după operația pe creier suferită de mama cunoscutului prezentator

Nu mai puțin de 13 ani au fost împreună Noemi și Mihai Mitoșeru, dar iubirea până la moarte, cum se anunțase, s-a sfârșit. Cu toate acestea, Noemi nu a rămas în relații tensionate cu fosta soacră, Camelia Mitoșeru. Chiar a sunat-o, după operația pe creier pe care a suferit-o.

Camelia Mitoșeru suferea o intervenție chirurgicală pe creier, în luna februarie a acestui an, după ce medicii au diagnosticat-o cu tumoră benignă. Femeia avea să povestească, pentru impact.ro, despre problemele de sănătate, dar și despre nora ei, de profesie stewardesă. Astfel, Noemi a încurașat-o, conform spuselor ei, fiindu-I aproape în momentele grele pe care le-a traversat. Pentru că operația a fost dificilă, Mihai Mitoșeru rugându-și atunci fanii să doneze sânge pentru a o ajuta pe mama lui. (CITEȘTE ȘI: MIHAI MITOȘERU A DAT-O UITĂRII PE NOEMI. PREZENTATORUL A FOST SURPRINS CU O ALTĂ FEMEIE)

Camelia Mitoșeru, care este refăcută după operație, avea să dea câteva detalii. “Mă simt bine după operație. Nu am fost până acum la vreun control, nici nu a trecut mult timp de când am avut cumpăna asta. Nu am amețeli sau stări de rău, sunt bine. Cu Noemi am vorbit la telefon, în ultimele zile, a sunat ea ca să vorbească cu mine, să mă întrebe de sănătate, dacă sunt bine. Am îndrăgit-o tot timpul pe Noemi, însă nu m-am băgat niciodată în relația dintre ea și fiul meu, când s-au despărțit. I-am lăsat pe ei doi să aleagă ce vor și ce cred că este mai bine pentru ei doi”, a spus mama lui Mihai Mitoșeru.

Au anunțat că s-au despărțit abia după doi ani

Noemi si Mihai Mitoșeru au avut o relație timp de 13 ani. Presărată cu mute certuri și, urmarea firească, despărțiri. Acum doi ani, însă, decizia a fost definitivă: drumuri separate! „Am avut bunul simț să ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp și nu mai pot să fac pe prostul când mă întreabă toată lumea de ce sunt singur! După o relație de 13 ani, am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem la notar și să divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite, eu voiam familie și copii, ea intrase în criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane. (NU RATA: CARE ESTE STAREA DE SĂNĂTATE A CAMELIEI MITOȘERU, DUPĂ OPERAȚIA SUFERITĂ PE CREIER. CUM SE SIMTE ACTRIȚA)

Și, de 3 luni, a plecat la mama ei! Știu că ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Îi mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreună (și au fost multe în 13 ani!) și vreau sa fie fericită toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pentru mine!”, era anunțul lui Mihai Mitoșeru pe Facebook.