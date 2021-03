Mihai Mitoșeru a dat-o uitării pe Noemi. Prezentatorul a fost surprins cu o altă femeie

Mihai Mitoșeru a fost surprins în compania unei femei care seamănă izbitor cu fosta lui soție. Deși s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an, Mihai și Noemi au continuat să țină legătura și să se vadă, sperând la o împăcare.

Iată că, până la urmă, cei doi și-au spus adio definitiv, având în vedere că prezentatorul deja s-a afișat cu altă femeie. El a postat o fotografie cu o tânără care seamănă destul de bine cu fosta sa parteneră.

„Sunt singur pentru că am greșit față de soția mea și ea nu a mai putut să suporte. Am greșit. Din momentul ăla în care s-a terminat, eu am încercat să-i spun că nu mai greșesc, am încercat să-i spun că nu mai fac. Ea a intrat într-o altă perioadă”, a mărturisit prezentatorul TV în urmă cu ceva timp.

Este a doua oară după divorțul de fosta soție când vedeta se afișează la brațul unei domnișoare. În urmă cu ceva timp, prezentatorul tv a format un cuplu cu o tânără înaltă, blondă, cu forme frumoase, Denisa, dar de care s-a despărțit destul de repede.

