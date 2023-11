Camelia Potec a născut! Prima reacţie după ce a devenit mamă pentru a doua oară

Camelia Potec, șefa natației din România, a devenit mămică pentru a doua oară, la vârsta de 42 de ani. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, faptul că președintele Federației Române de Natație și Pentatlon și-a adus fetițe pe lume, într-un mare secret. La două săptămâni distanță, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Iată detaliile mai jos, în articol.

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon, a devenit mămică pentru a doua oară. Șefa natației din România a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, că „mămica” lui David Popovici a născut cu o săptămână înainte de termen. De altfel, mai are o fiică pe nume Caelia-Ioana, în vârstă de cinci anișori. Detaliile pot fi accesate AICI.

Pe rețelele de socializare, Camelia Potec a transmis un mesaj emoționant, după ce a devenit mămică.

„Să ne trăiești sănătoasă, noua noastră minune! După aproape 2 săptămâni, vă anunțăm că suntem bine amândouă. (…) Am născut o fetiță de nota 10, frumoasă și puternică. Din păcate, recuperarea mea a durat puțin mai mult. Din fericire, sportul m-a învățat să fiu puternică și să am răbdare. Acum sunt. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin, mesaje, încurajări și pentru toată dragostea transmisă. Suntem recunoscători pentru tot! Vă îmbrățișăm și vă dorim să fiți bine, oriunde v-ați afla!”, este mesajul scris de Camelia Potec pe Instagram.

Camelia Potec dezvăluise pe internet că este însărcinată

Fosta înotătoare dezvăluise pe internet că va deveni mămică pentru a doua oară. Extrem de fericită, șefa natației din România a anunțat că își dorea ca fiica ei în vârstă de 5 ani, Caelia-Ioana, să aibă un frate sau o surioară. Primele două trimestre de sarcină nu au fost atât de ușoare.

„Încep săptămâna prin a anunța/confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana. De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior. Iată că astăzi, la cei 41 de ani ai mei, visul de a rămâne din nou însărcinată, s-a îndeplinit. Am decis să nu anunț până în acest moment pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine.

Nu mi-a fost deloc ușor în primele 2 trimestre de sarcină. Acum, totul este ok! Am intrat în ultimul trimestru! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm atunci când m-au întrebat. Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această nouă minune în viața noastră!”, era mesajul transmis de Camelia Potec pe internet.

Sursă foto: social media