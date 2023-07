Camelia Potec este însărcinată pentru a doua oară. Fosta înotătoare a dat vestea cea mare la 41 de ani: „Visul s-a îndeplinit”

Camelia Potec (41 de ani) este în culmea fericirii! Fosta mare sportivă a României va aduce pe lume cel de-al doilea copil, vestea cea mare fiind dată chiar de ea, în mediul online. Ce mesaj emoționant a dat fosta campioană?

Camelia Potec, în vârstă de 41 de ani, este însărcinată pentru a doua oară, anunțul fiind făcut chiar de ea pe rețelele de socializare. Fosta înotătoare a transmis un mesaj emoționant, în mediul online, unde a recunoscut că a vrut să țină totul secret până acum, pentru a fi sigură că nu intervin probleme în sarcină. Deși în primele două trimestre, fosta mare sportivă a României nu s-a simțit tocmai bine, lucrurile au început să îndrepte pe parcurs. Ajunsă la al treilea trimestru de sarcină, Camelia Potec a mărturisit că abia așteaptă să-și strângă în brațe copilul. Ea și soțul ei sunt extrem de fericiți, iar micuța Caelia – Ioana abia așteaptă să-și cunoască frățiorul sau surioara.

„Încep săptămâna prin a anunța/confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana. De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior. Iată că astăzi, la cei 41 de ani ai mei, visul de a rămâne din nou însărcinată, s-a îndeplinit. Am decis să nu anunț până în acest moment pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine.

Nu mi-a fost deloc ușor în primele 2 trimestre de sarcină. Acum, totul este ok! Am intrat în ultimul trimestru! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm atunci când m-au întrebat. Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această nouă minune în viața noastră!”, este mesajul transmis de Camelia Potec pe rețelele de socializare.

Camelia Potec și soțul ei mai au o fetiță

Camelia Potec și soțul ei, Sebastian Tudor, au devenit părinți pentru prima dată acum trei ani. Partenerul de viață al fostei sportive mărturisea, pentru ProSport, că fetița lor, Caelia, îi va călca pe urme mamei sale. „Am vrea să facă sport pentru întreținere, nu neapărat pentru a ajunge o mare campioană. Iar înotul te ajută să te dezvolți armonios”, spunea Sebastian Tudor.

Camelia Alina Potec se numără printre sportivele de succes ale României. Brăileanca a câștigat medalia de aur la 200 de metri liber la Olimpiada de la Atena. De-a lungul carierei ei în sport, Camelia a primit Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a cu două barete și Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I în 2004.