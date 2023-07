Cămin al groazei în casa lui Ilan Laufer! Azilul funcționa în locuința unde proprietar este tatăl său, fără autorizație

Încă un azil al groazei a fost descoperit chiar în casa familiei Laufer! Căminul social funcționa fără autorizație, în județul Ilfov. Vecinii se plângeau de luni bune de condițiile în care stau bătrânii, dar și de țipetele acestora. Soțul Alinei Laufer a trăit mult timp în locuința respectivă, care s-a transformat peste noapte într-un centru de bătrâni. În acte, casa aparține tatălui afaceristului.

Autoritățile fac controale de zor în căminele sociale din întreaga țară. A fost descoperit încă un azil al groazei, în județul Ilfov, care funcționa fără autorizație. Se pare că locuința, unde erau îngrijiți bătrâni, este casa unde Ilan Laufer și-a petrecut o mare parte din viață. Chiar și acum, tatăl lui deține imobilul respectiv. Vecinii se plângeau de luni bune din cauza gălăgiei crunte, a țipetelor și a condițiilor în care erau tratați vârstnicii. Abia acum a ieșit totul la iveală, după nenumărate încercări de a face situația publică. Beneficiarii centrului social au fost evacuați și sunt pe mâini bune acum.

Căminul social nu avea autorizație

Angajaților din centru le-a luat două ore pentru a face totul lună și a nu da nimic de bănuit. În ciuda efortului lor tardiv, autoritățile au descoperit că azilul social funcționa fără autorizația din partea DSP. Conform Digi24, vecinii au refuzat să-și dea acordul pentru un astfel de centru. Cei care stau gard în gard cu casa lui Laufer sunt deranjați de ce îngrijiri primeau bătrânii, dar și de țipetele lor. Tot aceștia spun că primii beneficiari ar fi fost aduși în căminul social, înainte ca reprezentanții acestuia să obțină autorizațiile.

„Noi am văzut primele mișcări în octombrie, îi aduceau cu duba noaptea, oamenii sunt instituționalizați, sunt închiși non stop. În curte este o piscină care până acum nu a fost îngrădită, dar pentru că am făcut sesizări au îngrădit și piscina”, a spus Ana, o vecină, potrivit sursei citate mai sus.

Ce spune proprietarul căminului social

Tatăl lui Ilan Laufer a fost contactat cu privire la situația revoltătoare, însă bărbatul susține că el nu are nicio responsabilitate privind tot ce se întâmplă acolo. „Această clădire a fost în urmă cu 8 luni, 7 luni, s-a făcut contract de cumpărare-vânzare către o terță persoană și un contract de comodat. Eu nu mai am responsabilitatea a ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat Dan Laufer, pentru Digi24.

Actele îl contrazic pe fostul ministru în Guvernul Tudose. Cartea funciară a imobilului arată că proprietatea aparține în continuare lui Dan Laufer și nu poate fi vândută sau închiriată.