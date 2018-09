Camora, după 1-2 cu Viitorul: „Dumnezeu nu doarme!”

Mario Camora, căpitanul formației CFR Cluj, a avut un discurs incredibil la finalul partidei pe care echipa sa a pierdut-o în runda a VII-a a Ligii I cu Viitorul Constanța, scor 1-2.

Camora declarat că nu Conceicao e vinovat pentru situația de la club și a arătat cu degetul spre conducere.

„Ne trezim, dar până atunci ne batem joc de noi, aveam meciul în mână, mai erau cinci minute și noi pierdem! Ce să mai zic, nu mai am nici cuvinte! A fost foarte greu după eșecul cu Dudelange, am vrut să câștigăm azi pentru a demonstra că a fost doar un accident, dar dacă cu Dudelange nu am avut meciul în mână, azi l-am avut și tot am pierdut. Dumnezeu nu doarme! E bine că vine pauza, dar noi în loc să le facem probleme altora, ne facem probleme nouă! Întrebați-l pe patron sau pe președinte, dar Dumnezu nu doarme! Nu e vorba de antrenor, nici de Edi, nici de Conceicao, e vorba doar de noi, jucătorii. Nu știu dacă problemele vin de sus, nici nu mai știu ce să spun. Voi credeți că noi nu suntem afectați? De când se întâmplă anumite chestii, noi nu batem pe nimeni!”, a tunat Mario Camora, căpitanul formației CFR Cluj.

Acesta a fost primul eșec pe care ardelenii l-au suferit în acest sezon. Echipa din Gruia se află la două lungimi în spatele FCSB, formaație care nu a reușit să profite de pasul greșit al campioanei și a remizat, 2-2 cu FC Botoșani la Voluntari.