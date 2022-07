Campioana, doar remiză albă în Armenia în Champions League!

Campioana României, CFR Cluj a terminat nedecis, scor 0-0, duelul cu Pyunik Erevan, în prima manșă a primului tur preliminar al Champions League.

În ciuda diferenței de valoare net în favoarea ardelenilor, lotul campioanei României fiind de șase ori peste cel al armenilor (n.r. potrivit estimărilor transfrmarkt.de), Dan Petrescu a afirmat că nu a fost surprins de rezultatul din Armenia.

Tehnicianul consideră că după aspectul jocului elevii săi ar fi meritat victoria.

„Nu m-a surprins nimic, pentru că știam că va fi un meci dificil. Sunt campionii Armeniei, au jucători buni și nu au fost o surpriză pentru mine. În ceea ce privește meciul, noi am avut mai multe ocazii, trebuia să marcăm, adversarii au avut mai puține ocazii. 0-0 nu este rezultatul just, pentru că am avut mai multe ocazii, dar este fotbal și orice este posibil”, a declarat Dan Petrescu.

La rândul său, fundașul Andrei Burcă, a pus semieșecul pe seama ratărilor nepermise la acest nivel.

„Nu vreau să caut scuze, consider că am ratat noi prea mult. Sunt bucuros că nu am primit gol, asta contează, asta ne cere Mister, 0-0 aici e un rezultat bun pentru noi. Acasă trebuie să câștigăm”, a afirmat Andrei Burcă, fundașul campioanei României.

Returul dintre CFR Cluj și Pyunik Erevan se joacă miercuri, 13 iulie, ora 21:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în manșa retur a turului 1 preliminar din Liga Campionilor.