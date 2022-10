Campioana, succes la limită în „Gruia” cu Sepsi OSK: „ Orice victorie e importantă!”

CFR Cluj a câștigat la limită, scor 2-1 (1-1) duelul cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe din „Gruia”, confruntarea disputându-se în epilogul rundei a 14-a din SuperLigă.

Covăsnenii au deschis scorul prin Denis Ciobotariu (min. 27), însă campioana a egalat până la pauză, prin fundaşul brazilian Yuri Matias (min. 33). Golul victoriei pentru ardeleni a venit în minutul 84 fiind marcat de Karlo Muhar.

Cu acest succees, CFR Cluj a ajuns la şase meciuri consecutive fără eșec în SuperLigă, serie în care a bifat cinci victorii şi un egal.

„Orice victorie e importantă, această cu atât mai mult cu cât e împotriva lui Sepsi, o echipă bună. Singurul lucru care m-a nemulțumit a fost ultima fază, pe care am gestionat-o prost și era să luăm gol. Suntem o echipă matură și trebuie să judecăm altfel asemenea faze. Pe Muhar l-am antrenat în Turcia. Știam ce jucător e. Pe Boateng l-am văzut când am jucat cu Helsinki și l-am dorit. Sunt doi fotbaliști fantastici. Felicit echipa, mai ales că veneam după două meciuri cu intensitate mare contra celor de la Slavia. Da, în prima parte am făcut pressing sus, chiar m-am mirat că am avut un ritm așa cum. Nu sunt foarte mulțumit de rezerve, care nu mi s-au părut la un nivel bun. E clar că o să folosim altă echipă în Cupă. O să trimit jucători care să ne câștige meciul”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj.

În urma rezultatelor consemnate în runda a 14-a, pe primul loc în SuperLigă a rămas Farul, cu 33 de puncte, urmată de Rapid cu 28 de puncte și CFR Cluj cu 25 de puncte, campioana având și două meciuri mai puțin disputate, restanțele din deplasare cu FC Hermannstadt și FCSB.

La polul opus, pe locul 14 se află „U” Cluj cu 14 puncte, ultimele două locuri fiind ocupate de Chindia cu 12 puncte și CS Mioveni cu 7 puncte.