Andrei Stoica demonstrează că este un personaj de senzație și în afara ringului de luptă. Recent, campionul român a acordat un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a făcut haz de „necaz”! Întrebat despre relația cu soția sa, Andra, cea care i-a dăruit trei copii, kickboxerul a dat tot din casă. Mai întâi, Andrei Stoica a realizat că partenera de viață nu este suficient de geloasă, fapt ce i-a ridicat un semn de întrebare.

Mai apoi, cu același spirit jovial, sportivul a glumit, spunând că Andra Stoica mai ține, din când în când, cu adversarul. Nu de alta, dar uneori mai greșește și soțul, iar aceste încurcături se plătesc. Prin urmare, când Andrei încasează, Andra se bucură.

Declarații de senzație ale campionului Andrei Stoica, despre soția sa, Andra: „E geloasă, dar nu suficient. Trebuie să-mi pun un semn de întrebare!”

CANCAN.RO: Cum gestionezi lucrurile în luna femeii?

Andrei Stoica: Are băiatul grijă, a luat Andrei în toți anii ăștia de căsnicie cât pentru trei vieți, atâtea mărțișoare a luat Andrei.

CANCAN.RO: Ca să compensezi lipsa, poate și faptul că ai fost plecat de-acasă în anumite momente cheie?

Andrei Stoica: Normal, trebuie să compensez.

CANCAN.RO: Când ești plecat singur, cu luptele, se întâmplă ca soția să fie geloasă?

Andrei Stoica: E geloasă, dar nu suficient. Am un semn de întrebare acum, ai dreptate, nu prea e geloasă. Trebuie să-mi pun un semn de întrebare. Dar înseamnă că ține la nervii mei, știe că atunci când văd gelozie, mă apucă… Dar ce-i drept, are grijă de mine, mai ales de psihicul meu chiar are grijă.

CANCAN.RO: O soție devotată, care te înțelege, poate fi și un bun psiholog?

Andrei Stoica: Adevărul este că acasă trebuie să ai liniște, în momentul în care vii de unde ai treabă în timpul zilei, trebuie să vii într-un mediu liniștit, confortabil. Altfel, îți iei tălpășița și ai plecat, că nu poți să stai într-un mediu agresiv unde nu-ți face bine.

Luptătorul dezvăluie că uneori partenera de viață tinde să țină cu adversarul: „Dă-i, că mi-a greșit!”

CANCAN.RO: Când se uită la meciurile tale, vede că dai, dar și încasezi, nu o apucă plânsul, emoțiile?

Andrei Stoica: Câteodată plânge, câteodată se bucură, «dă-i, că mi-a greșit acum nu știu cât timp, dă-i, că merită».

CANCAN.RO: Ea ține cu „ursul”?

Andrei Stoica: Ține cu „ursul”, da, mi-a și zis «m-am bucurat, și tu mi-ai greșit». I-am zis «ești cam ranchiunoasă»!

CANCAN.RO: Anul ăsta ți-ai pus meciuri, ai un calendar stabilit?

Andrei Stoica: Nu, pentru că am o accidentare și trebuie să-mi revin. Fac recuperare, sunt pe drumul cel bun, mai am puțin, mă recuperez 100% și după aceea îmi fac programul.

