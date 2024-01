Campionul mondial la înot care e alergic la clor. Patrick Dinu ia pastile zilnic pentru sportul mult-iubit

Patrick Dinu, campion mondial și european de juniori în 2022, face sacrificii mari pentru a practica sportul mult-iubit. Românul este unul dintre puținii înotători de pe mapamond care are alergie la clor. Astfel că pentru a rezista în apă, constănțeanul ia zilnic pastile.

Patrick Dinu (18 ani) este unul dintre sportivii cu care România se mândrește. Totuși, nu i-a fost ușor să ajungă pe culmile succesului. La vârsta de 6 ani, a aflat că este alergic la clor. Astfel că a fost foarte greu să ajungă la performanță. Însă, din pasiune pentru înot, nu a renunțat.

Sportivii fac foarte multe sacrificii pentru a ajunge la performanță. Patrick Dinu este dovada vie că atunci când îți dorești ceva, poți să realizezi, chiar dacă ai de înfruntat multe obstacole. Înotătorul se luptă cu o alergie la clor de când era foarte mic. Astfel, că pentru a putea practica sportul mult iubit, este nevoit să ia zilnic pastile.

„Știu că sună foarte ciudat, dar așa sunt eu construit, așa am fost de mic. Am învățat să trăiesc cu mine. Am văzut că sunt alergic de la 6 ani, de prima oară când am fost la bazin. După fiecare antrenament observam că tot curgea nasul încontinuu și au început să-mi apară mici eczeme pe piele.

Atunci am făcut testele și am văzut că, într-adevăr, sunt alergic la clor. Alor mei li s-a părut puțin amuzant la început. Cum de e posibil ca cineva care vrea să facă înot atât de mult să fie alergic la clor?”, a declarat Patrick Dinu, potrivit money.ro.