S-a prăbușit Simona Halep! Jucătoarea de tenis se confruntă cu probleme serioase de sănătate după suspendarea de 4 ani

Simona Halep are parte de cel mai greu moment din carieră, după ce a fost suspendată timp de patru ani din tenis în scandalul de dopaj în care este protagonistă. Deși face tot posibilul să-și caute dreptatea, sportiva este conștientă că are de urmat un drum lung și anevoios. De curând, jucătoarea de tenis a oferit mărturii neștiute despre greutățile prin care a trecut, după suspendare. A vorbit pentru presa străină despre momentele în care a simțit că se prăbușește.

Simona Halep a avut parte de un adevărat calvar în scandalul de dopaj în care este implicată. Sportiva a fost suspendată timp de 4 ani din tenis, pentru că a fost depistată cu roxadustat și au fost găsite nereguli în pașaportul ei biologic. Drumul până la nevinovăție e lung, iar cariera româncei poate lua sfârșit până își va ispăși suspendarea. De curând, tenismena a vorbit cu jurnaliștii străini despre momentele grele prin care a fost nevoită să treacă, după ce a aflat de pedeapsa dată de ITIA (Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis).

A avut perioade în care a făcut atacuri de panică și nu a putut să doarmă. Simona a recunoscut că este o jucătoare foarte emotivă și că înainte de fiecare meci, are dureri abdominale severe din cauza stresului. Se pare că după ce a fost suspendată, aceste dureri nu au întârziat să apară și să fie din ce în ce mai puternice.

„Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut atacuri de panică. Sunt cunoscută pentru faptul că sunt o jucătoare foarte emotivă. Înaintea meciurilor, stresul îmi provoacă dureri abdominale foarte severe. De când am primit suspendarea, este ca și cum am în fiecare zi aceste dureri și anxietate. Totuși, acum, situația este puțin mai bună”, a dezvăluit Simona Halep, pentru Paris Match.