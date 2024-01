Cât de greu a fost anul 2023 pentru Simona Halep. Tenismena a dat cărțile pe față: „Am puterea să spun...”

Simona Halep a avut parte de un an dificil după ce a fost suspendată din tenis după scandalul de dopaj în care a fost protagonistă. Sportiva încă luptă să-și demonstreze nevinovăția, însă drumul este lung și greu până acolo. Jucătoarea de tenis a transmis un mesaj emoționant, noaptea trecută, înainte de Anul Nou. Ce a spus despre greutățile prin care a trecut în 2023?

Simona Halep a vorbit, de curând, despre momentele grele prin care a trecut în anul 2023, după ce a fost suspendată din tenis în urma scandalului de dopaj. Campioana noastră mărturisea că a luat în calcul să se retragă din tenis, în cazul în care Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) nu va reduce suspendarea de patru ani primită din partea ITIA.

„A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil, va fi finalul carierei mele”, a mărturisit Simona Halep, pentru euronews.ro