Simona Halep (32 de ani) și-a vândut vila din Snagov pe care a scos-o la vânzare în noiembrie. 4.4 milioane de euro a cerut ex-liderul WTA în schimbul proprietății. Sportiva noastră a dat, astfel, un adevărat „tun” financiar în plin scandal de dopaj.

Pe site-ul agenției imobiliare pe care a apărut anunțul, se arată „proprietate vândută”. Aflată pe malul lacului Snagov, vila are 9 camere și o suprafață de 420 mp. Are living, curte, dormitor matrimonial și sală de fitness.

Simona Halep și-a construit inclusiv un teren de tenis în curte. 4.4 milioane de euro a cerut ex-liderul WTA în schimbul vilei. Chiar în curtea vilei, Simona Halep și Toni Iuruc au organizat petrecerea care le-a marcat căsătoria.

Divorț după un an

Simona Halep și Toni Iuruc s-au civil căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, după care mirii s-au prezentat la Fratelli, un local select din Mamaia, pentru o petrecere de lux. Printre artiştii care au întreţinut atmosfera la nuntă s-au numărat Loredana, Holograf, dar și trupa de muzică macedonească Pindu. La petrecere au participat în jur de 300 de persoane.

Simona Halep: „Mi-a fost afectată sănătatea mintală”

Altfel, Simona Halep a fost suspendată patru ani, dar a făcut apel la TAS. Procesul va avea loc în perioada 7-9 februarie 2024. Ex-liderul WTA a făcut, recent, o mărturie teribilă, dezvăluind afecțiunea de care a suferit după ce a fost depistată pozitiv.

„A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că, la proba mea de urină, doar la proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv, cu o cantitate infimă de substanță, o substanță interzisă. Am fost mereu împotriva dopajului, știți că am vorbit insistent despre asta, așa că nici măcar nu mi-a trecut prin minte, niciodată în viața mea, să fac așa ceva. Deci a fost un șoc. M-am luptat cu partea emoțională, pentru că a apăsat foarte greu pe umerii mei, iar când am văzut cât de mult este dezbătut în public acest subiect, chiar mi-a fost afectată sănătatea mintală”, a spus Simona Halep, potrivit Euronews.